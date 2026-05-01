ەلورداداعى سپورت فەستيۆالىندە 6 جاستان 93 جاسقا دەيىنگى قاتىسۋشىلار جارىستى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىندا 1-مامىر - قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى كۇنى اياسىندا جانە «تازا قازاقستان» رەسپۋبليكالىق ەكولوگيالىق اكتسياسىن ىسكە اسىرۋ شەڭبەرىندە سپورت فەستيۆالى ءوتتى. فەستيۆال ترياتلون پاركىنىڭ جاڭارتىلعان جاعالاۋىندا ۇيىمداستىرىلدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
استانالىقتار تاڭ اتپاي ترياتلون پاركىندە جينالدى. بۇعان سەبەپ بۇقارالىق جۇگىرۋ جانە بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى سپورت سايىستارى بولدى. 5 شاقىرىم جۇگىرىسكە ەكى مىڭنان استام ادام تىركەلگەن.
سونىمەن بىرگە، وتكەن فەستيۆالدە ەڭ ەرەكشە قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىرى - گۋمانويد-روبوت بولدى.
ول تەك قوناقتاردىڭ نازارىن اۋدارىپ قانا قويماي، جۋگىرۋ جارىسىنا دا قاتىسىپ، قاشىقتىقتى يليا يلينمەن بىرگە باعىندىردى.
بۇل شارانىڭ ۇيىمداستىرۋشىلارى - قالالىق سپورت باسقارماسى مەن الماتى اۋداننىڭ اكىمدىگى.
سپورتتىق بۇقارالىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋ ديرەكتسياسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ەرجىگىت وسەربايدىڭ ايتۋىنشا، ونلاين تىركەۋ اشۋ تۋرالى شەشىم تۇرعىندار تاراپىنان جوعارى قىزىعۋشىلىق پەن وتىنىمدەردىڭ كوپ تۇسۋىنە بايلانىستى قابىلدانعان.
- بۇگىنگى ءىس-شارادا ءارتۇرلى جاستاعى قاتىسۋشىلار بار. مىسالى، بالالار اراسىندا جارىس 6 جاستان باستالىپ جاتىر، ال سكانديناۆيالىق جۇرىسكە 93 جاستاعى اپامىز ارنايى كوكشەتاۋدان كەلىپ قاتىسىپ جاتىر. وتباسىمەن كەلگەندەر دە كوپ، ءتىپتى 9 بالاسى بار وتباسى دا بار. جالپى بۇقارالىق جۇگىرۋگە 2000 نان استام ادام تىركەلدى، سكانديناۆيالىق جۇرىسكە 200 گە جۋىق ادام، بالالار جارىسىنا 250 دەن استام بالا قاتىسىپ جاتىر. مۇنداي ءىس-شارالار حالىقتى بىرىكتىرەدى، سوندىقتان الداعى ۋاقىتتا دا كوپتەپ ۇيىمداستىرىلادى، - دەدى وسەرباي ەرجىگىت.
ەرەسەكتەر اراسىندا جۇگىرۋگە قاتىسقانداردىڭ ءبىرى - بەكنۇر تاڭىربەرگەن. ول باعدارلاماشى بولىپ جۇمىس ىستەگەندىكتەن، كوبىنە كومپيۋتەر الدىندا قوزعالىسسىز وتىراتىنىن ايتتى. مۇنداي ءىس-شارالار دەنساۋلىق ءۇشىن اسا پايدالى.
- جارىس وتە ادەمى ءوتتى. ءوز باسىم سپورتشى ەمەسپىن، ءبىراق مارافوندارعا ءجيى قاتىسىپ تۇرامىن. كەلەشەكتە بۇيىرسا 10 جانە 21 شاقىرىمدا جۇگىرىپ كورۋگە تىرىسامىن. بۇگىن تەمپىم 5 مينۋت بولدى، جالپى 2,5 شاقىرىم جۇگىردىم، جاراقاتقا بايلانىستى سونىمەن شەكتەلدىم. مەن باعدارلاماشى بولىپ جۇمىس ىستەيمىن، ونلاين فورماتتا بولعان سوڭ كوبىنەسە ۇيدە وتىرامىن. وسىنداي كەرەمەت ءىس-شارالار كوپ بولسا ەكەن، استانا اكىمدىگىنە العىسىم شەكسىز، - دەدى بەكنۇر تاڭىربەرگەن.