ەلورداداعى اۆتوبۋس اپاتىنىڭ سەبەبى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا اپاتتى بولعان قىزمەتتىك اۆتوبۋستىڭ جۇرگىزۋشىسى رولگە يە بولا الماي قالعان.
- Mercedes ماركالى قىزمەتتىك اۆتوبۋستىڭ جۇرگىزۋشىسى قابانباي باتىر داڭعىلىمەن ءجۇرىپ كەلە جاتىپ، بۇرىلىس جاساۋ كەزىندە رولگە يە بولا الماي، كولىك جول جيەگىنە شىعىپ كەتكەن. سالوندا بولعان جولاۋشىلار مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلدى. جول-كولىك وقيعاسى سالدارىنان قازا بولعاندار جوق. اتالعان دەرەك بويىنشا تەكسەرىس جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
ايتا كەتەيىك، تاراعان ۆيدەوعا قاراعاندا، اۆتوبۋس قالالىق مارشرۋتتا جۇرگەن كولىككە ۇقسامايدى.
ەلوردالىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى اتالعان جول-كولىك وقيعاسى سالدارىنان 14 ادام جەدەل جاردەم ارقىلى قالالىق كوپسالالى ستاتسيونارلارعا، سونداي-اق ۇلتتىق شۇعىل مەديتسينا ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنا جەتكىزىلگەنىن حابارلادى. زارداپ شەككەندەردىڭ ءبىرقاتارى امبۋلاتورلىق ەمدەۋگە جىبەرىلدى، ال قالعاندارى قوسىمشا تەكسەرۋدەن ءوتىپ جاتىر. زارداپ شەككەندەردىڭ باسىم بولىگى جەڭىل تۇردە جارالانعان.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ