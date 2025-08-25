ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:39, 25 - تامىز 2025 | GMT +5

    ەلورداداعى اۆتوبۋس اپاتىنىڭ سەبەبى بەلگىلى بولدى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا اپاتتى بولعان قىزمەتتىك اۆتوبۋستىڭ جۇرگىزۋشىسى رولگە يە بولا الماي قالعان.

    فوتو: قالالىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى

    - Mercedes ماركالى قىزمەتتىك اۆتوبۋستىڭ جۇرگىزۋشىسى قابانباي باتىر داڭعىلىمەن ءجۇرىپ كەلە جاتىپ، بۇرىلىس جاساۋ كەزىندە رولگە يە بولا الماي، كولىك جول جيەگىنە شىعىپ كەتكەن. سالوندا بولعان جولاۋشىلار مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلدى. جول-كولىك وقيعاسى سالدارىنان قازا بولعاندار جوق. اتالعان دەرەك بويىنشا تەكسەرىس جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.

    ايتا كەتەيىك، تاراعان ۆيدەوعا قاراعاندا، اۆتوبۋس قالالىق مارشرۋتتا جۇرگەن كولىككە ۇقسامايدى.

    ەلوردالىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى اتالعان جول-كولىك وقيعاسى سالدارىنان 14 ادام جەدەل جاردەم ارقىلى قالالىق كوپسالالى ستاتسيونارلارعا، سونداي-اق ۇلتتىق شۇعىل مەديتسينا ۇيلەستىرۋ ورتالىعىنا جەتكىزىلگەنىن حابارلادى. زارداپ شەككەندەردىڭ ءبىرقاتارى امبۋلاتورلىق ەمدەۋگە جىبەرىلدى، ال قالعاندارى قوسىمشا تەكسەرۋدەن ءوتىپ جاتىر. زارداپ شەككەندەردىڭ باسىم بولىگى جەڭىل تۇردە جارالانعان.

    اۆتور

    رۋسلان عابباسوۆ

    قوعام استانا
