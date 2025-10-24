15:07, 24 - قازان 2025 | GMT +5
ەلورداداعى «استانا ارەنا» ستاديونىنداعى ءورت - ت ج د رەسمي تۇسىنىك بەردى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى بۇگىن تۇندە «استانا ارەنا» ستاديونىندا بولعان ورتكە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- تۇنگى ۋاقىتتا استانانىڭ نۇرا اۋدانى، تۇران داڭعىلى بويىندا ورنالاسقان ستاديوننىڭ شاتىرىندا ءورت شىقتى. شاقىرۋدىڭ جوعارى دارەجەسىمەن وقيعا ورنىنا ءورت سوندىرۋشىلەر جەتىپ، شاتىردىڭ مەتال قاپتاماسىنىڭ استىنداعى جىلۋ وقشاۋلاعىش ماتەريال جانعانى انىقتالدى. قىزىل جالىن تولىقتاي ءسوندىرىلدى، - دەدى ت ج د باسپا ءسوز قىزمەتى.
مالىمەتكە ساي، ءورت 15 شارشى مەتر اۋماقتى شارپىعان. زارداپ شەككەندەر جوق.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن تۇندە «استانا ارەنا» ستاديونىنان ءورت شىققانىن حابارلاعان ەدىك.