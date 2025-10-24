ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:07, 24 - قازان 2025 | GMT +5

    ەلورداداعى «استانا ارەنا» ستاديونىنداعى ءورت - ت ج د رەسمي تۇسىنىك بەردى

    استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى بۇگىن تۇندە «استانا ارەنا» ستاديونىندا بولعان ورتكە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.

    «Астана Арена» стадионынан өрт шықты
    فوتو: ۆيدەودان سكرين

    - تۇنگى ۋاقىتتا استانانىڭ نۇرا اۋدانى، تۇران داڭعىلى بويىندا ورنالاسقان ستاديوننىڭ شاتىرىندا ءورت شىقتى. شاقىرۋدىڭ جوعارى دارەجەسىمەن وقيعا ورنىنا ءورت سوندىرۋشىلەر جەتىپ، شاتىردىڭ مەتال قاپتاماسىنىڭ استىنداعى جىلۋ وقشاۋلاعىش ماتەريال جانعانى انىقتالدى. قىزىل جالىن تولىقتاي ءسوندىرىلدى، - دەدى ت ج د باسپا ءسوز قىزمەتى.

    مالىمەتكە ساي، ءورت 15 شارشى مەتر اۋماقتى شارپىعان. زارداپ شەككەندەر جوق.

    ايتا كەتەيىك، بۇگىن تۇندە «استانا ارەنا» ستاديونىنان ءورت شىققانىن حابارلاعان ەدىك.

    تەگ:
    قوعام استانا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار