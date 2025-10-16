ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:24, 16 - قازان 2025 | GMT +5

    ەلوردادا وقۋشىلار 400 گە جۋىق قاقپاقتان قازاقستان كارتاسىن جاسادى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا № 55-مەكتەپ وقۋشىلارى «تازا قازاقستان. استانا - تازالىق پەن ءتارتىپتىڭ ۇلگىسى» اتتى كەڭ اۋقىمدى ەكولوگيالىق اكسيا اياسىندا پلاستيك قاقپاقتاردى قايتا وڭدەپ، ەرەكشە ەكولوگيالىق جوبانى جۇزەگە اسىردى، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگى.

    Қазақстан картасы
    Фото: Астана әкімдігі

    ولار كۇندەلىكتى تۇرمىستا قاجەتسىز بولىپ كورىنەتىن زاتتارعا ەكىنشى ءومىر سىيلاپ، بوتەلكە قاقپاقتارىنان قازاقستاننىڭ كولەمدى كارتاسىن قۇراستىردى.

    جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى - قورشاعان ورتاعا دەگەن سۇيىسپەنشىلىكتى ارتتىرىپ، قوقىستى قايتا قولدانۋعا ۇيرەتۋ.

    بۇل يگى باستامانى مەكتەپتىڭ «ەكوالەم» باعىتى بويىنشا جاۋاپتى مۇعالىم دانار تولەگەنوۆا ۇيىمداستىردى. 5-11- سىنىپتار اراسىندا وتكىزىلگەن قاقپاق جيناۋ سايىسى ارقىلى وقۋشىلار اراسىندا ەكولوگيالىق مادەنيەت پەن بەلسەندىلىك قالىپتاستى.

    - «ەكوالەم» اكتسياسى بويىنشا 832 قاقپاق جينالعان. ال كولەمدى كارتا جاساۋ ءۇشىن 397 ءتۇرلى-ءتۇستى قاقپاق جەتكىلىكتى بولدى. قالعان قاقپاقتار الداعى ەكولوگيالىق جوبالارعا ساقتالادى. كارتانى قۇراستىرۋ جۇمىسىنا 5-6-سىنىپتىڭ «ەكوالەم» كوشباسشىلارى مەن بەلسەندى اتا-انالار دا ات سالىستى. بىرلەسە جۇمىس ىستەۋ بالالاردىڭ ىنتاسىن ارتتىرىپ، قورشاعان ورتاعا قامقور بولۋعا ۇيرەتتى، - دەلىنگەن اكىمدىك حابارلاماسىندا.

    ۆەدومستۆو اتاپ وتكەندەي، بۇل جوبا - مەكتەپ وقۋشىلارىنىڭ ەكولوگيالىق سانا-سەزىمىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەتىن ايقىن دالەل. بوتەلكە قاقپاعىنان جاسالعان قازاقستان كارتاسى وقۋشىلاردىڭ تەك قانا شىعارماشىلىق قابىلەتىن ەمەس، سونىمەن قاتار ەلگە، جەرگە دەگەن سۇيىسپەنشىلىگىن دە بايقاتادى.

    وسىدان بۇرىن الماتىلىق وقۋشىلار 1 ميلليوننان استام پلاستيكالىق قاقپاق جيناعانىن جازعانبىز.

