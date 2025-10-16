ەلوردادا وقۋشىلار 400 گە جۋىق قاقپاقتان قازاقستان كارتاسىن جاسادى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا № 55-مەكتەپ وقۋشىلارى «تازا قازاقستان. استانا - تازالىق پەن ءتارتىپتىڭ ۇلگىسى» اتتى كەڭ اۋقىمدى ەكولوگيالىق اكسيا اياسىندا پلاستيك قاقپاقتاردى قايتا وڭدەپ، ەرەكشە ەكولوگيالىق جوبانى جۇزەگە اسىردى، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگى.
ولار كۇندەلىكتى تۇرمىستا قاجەتسىز بولىپ كورىنەتىن زاتتارعا ەكىنشى ءومىر سىيلاپ، بوتەلكە قاقپاقتارىنان قازاقستاننىڭ كولەمدى كارتاسىن قۇراستىردى.
جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى - قورشاعان ورتاعا دەگەن سۇيىسپەنشىلىكتى ارتتىرىپ، قوقىستى قايتا قولدانۋعا ۇيرەتۋ.
بۇل يگى باستامانى مەكتەپتىڭ «ەكوالەم» باعىتى بويىنشا جاۋاپتى مۇعالىم دانار تولەگەنوۆا ۇيىمداستىردى. 5-11- سىنىپتار اراسىندا وتكىزىلگەن قاقپاق جيناۋ سايىسى ارقىلى وقۋشىلار اراسىندا ەكولوگيالىق مادەنيەت پەن بەلسەندىلىك قالىپتاستى.
- «ەكوالەم» اكتسياسى بويىنشا 832 قاقپاق جينالعان. ال كولەمدى كارتا جاساۋ ءۇشىن 397 ءتۇرلى-ءتۇستى قاقپاق جەتكىلىكتى بولدى. قالعان قاقپاقتار الداعى ەكولوگيالىق جوبالارعا ساقتالادى. كارتانى قۇراستىرۋ جۇمىسىنا 5-6-سىنىپتىڭ «ەكوالەم» كوشباسشىلارى مەن بەلسەندى اتا-انالار دا ات سالىستى. بىرلەسە جۇمىس ىستەۋ بالالاردىڭ ىنتاسىن ارتتىرىپ، قورشاعان ورتاعا قامقور بولۋعا ۇيرەتتى، - دەلىنگەن اكىمدىك حابارلاماسىندا.
ۆەدومستۆو اتاپ وتكەندەي، بۇل جوبا - مەكتەپ وقۋشىلارىنىڭ ەكولوگيالىق سانا-سەزىمىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەتىن ايقىن دالەل. بوتەلكە قاقپاعىنان جاسالعان قازاقستان كارتاسى وقۋشىلاردىڭ تەك قانا شىعارماشىلىق قابىلەتىن ەمەس، سونىمەن قاتار ەلگە، جەرگە دەگەن سۇيىسپەنشىلىگىن دە بايقاتادى.
وسىدان بۇرىن الماتىلىق وقۋشىلار 1 ميلليوننان استام پلاستيكالىق قاقپاق جيناعانىن جازعانبىز.