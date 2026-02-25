ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:43, 25 - اقپان 2026 | GMT +5

    ەلوردادا تۇرعىن ءۇي قاپتاماسىنىڭ وپىرىلۋى: كۇدىكتىلەر قاشان انىقتالاتىنى ايتىلدى

    استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ ەلورداداعى تۇرعىن ۇيدە كىرپىش قاپتاماسىنىڭ قۇلاۋى بويىنشا ءىستىڭ تەرگەلۋىنىڭ ءمان-جايىن ايتتى.

    Санжар Әділов
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ / Kazinform

    وسى ورايدا ول بۇل جاعداي قىلمىستىق كودەكستىڭ ەكى بابى بويىنشا تەرگەلىپ جاتقانىن ايتتى.

    - جاقىندا عانا ءتيىستى ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن كەزدەسۋ وتكىزدىك. ايدىڭ سوڭىنا دەيىن استانا قالاسى سوت ساراپتاماسى ورتالىعى تەكسەرىپ جاتقان كەشەندى قۇرىلىس ساراپتاماسىنىڭ قورىتىندىسىن الامىز، - دەدى سانجار ءادىلوۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.

    بۇل تۇرعىدا ول ساراپتاما قورىتىندىسىنان كەيىن كىمنىڭ كۇدىكتى رەتىندە تانىلاتىنى انىقتالاتىنىن اتاپ ءوتتى.

    ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، 8-قاراشادا ەلوردادا تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ قاسبەتىندەگى كىرپىش قاپتاماسى مەن كونديتسيونەر قوندىرعىسىنىڭ بولىگى قۇلاپ، سالدارىنان 5 ادام زارداپ شەكتى. زارداپ شەككەندەردىڭ ءبارى № 1-كوپسالالى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى.

    18-قاراشا كۇنى جاراقات العان فەلدشەر ۇلدانا مىرزۋان كوز جۇمدى.

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار