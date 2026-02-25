ەلوردادا تۇرعىن ءۇي قاپتاماسىنىڭ وپىرىلۋى: كۇدىكتىلەر قاشان انىقتالاتىنى ايتىلدى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ ەلورداداعى تۇرعىن ۇيدە كىرپىش قاپتاماسىنىڭ قۇلاۋى بويىنشا ءىستىڭ تەرگەلۋىنىڭ ءمان-جايىن ايتتى.
وسى ورايدا ول بۇل جاعداي قىلمىستىق كودەكستىڭ ەكى بابى بويىنشا تەرگەلىپ جاتقانىن ايتتى.
- جاقىندا عانا ءتيىستى ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن كەزدەسۋ وتكىزدىك. ايدىڭ سوڭىنا دەيىن استانا قالاسى سوت ساراپتاماسى ورتالىعى تەكسەرىپ جاتقان كەشەندى قۇرىلىس ساراپتاماسىنىڭ قورىتىندىسىن الامىز، - دەدى سانجار ءادىلوۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
بۇل تۇرعىدا ول ساراپتاما قورىتىندىسىنان كەيىن كىمنىڭ كۇدىكتى رەتىندە تانىلاتىنى انىقتالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، 8-قاراشادا ەلوردادا تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ قاسبەتىندەگى كىرپىش قاپتاماسى مەن كونديتسيونەر قوندىرعىسىنىڭ بولىگى قۇلاپ، سالدارىنان 5 ادام زارداپ شەكتى. زارداپ شەككەندەردىڭ ءبارى № 1-كوپسالالى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى.
18-قاراشا كۇنى جاراقات العان فەلدشەر ۇلدانا مىرزۋان كوز جۇمدى.