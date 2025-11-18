ەلوردادا تۇرعىن ءۇي قاسبەتىنىڭ كىرپىش قاپتاماسى قۇلاپ، جاراقات العان فەلدشەر كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا تۇرعىن ءۇي قاسبەتىنىڭ كىرپىش قاپتاماسى قۇلاپ، جاراقات العان فەلدشەر ۇلدانا مىرزۋان كوز جۇمدى. بۇل اقپاراتتى استانا قالالىق قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى راستادى.
- 18-قاراشادا ءوزىنىڭ كاسىبي مىندەتتەرىن ورىنداۋ كەزىندە اۋىر جاراقات العان فەلدشەر - ارىپتەسىمىز قايتىس بولعانىن قايعىرا ايتامىز. تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ سىرتقى كىرپىش قاپتاماسىنىڭ ءبىر بولىگى قۇلاعان كەزدە زارداپ شەككەندەرگە مەديتسينالىق كومەك كورسەتە وتىرىپ، ءوزى دە اۋىر جاراقات الىپ، وتە اۋىر جاعدايدا اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى، - دەپ جازدى استانا قالالىق قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ءاليا رۇستەموۆا Instagram پاراقشاسىندا.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، 8-قاراشادان بەرى جانساقتاۋ بولىمىندە وتە اۋىر جاعدايدا بولعان پاتسيەنتكە بارلىق قاجەتتى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلگەن. الايدا، ناۋقاس تىم اۋىر جاراقات العاندىقتان قايتىس بولدى.
- قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى جانە بارلىق مەديتسينالىق قاۋىمداستىق مارقۇمنىڭ تۋعان-تۋىستارى مەن جاقىندارىنا شىن جۇرەكتەن كوڭىل ايتادى. قايعىعا ورتاقتاسىپ، اۋىر قازاعا كوڭىل بىلدىرەدى، - دەدى باسقارمادان.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، 8-قاراشادا ەلوردادا تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ قاسبەتىندەگى كىرپىش قاپتاماسى مەن كونديتسيونەر قوندىرعىسىنىڭ بولىگى قۇلاپ، سالدارىنان 5 ادام زارداپ شەكتى. زارداپ شەككەندەردىڭ ءبارى № 1-كوپسالالى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى.
11-قاراشادا وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسىنا ارنالعان بريفينگتە دەنساۋلىق ساقتاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى تيمۋر فەلدشەردىڭ جاعدايى وتە اۋىر ەكەنىن ايتقان بولاتىن.
اۆتور
مارلان جيەمباي