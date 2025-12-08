ەلوردادا تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي قانداي ءىس-شارالار وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي 80 نەن استام ءتۇرلى مەرەكەلىك جانە رەسمي ءىس-شارالار، ونىڭ ىشىندە دارىستەر، كونسەرتتەر، كەزدەسۋلەر، تۋرنيرلەر جانە تاعى دا باسقا شارالار وتەدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
3- 10- جەلتوقسان ارالىعىندا قالالىق كىتاپحانالاردا «قالامگەر ۇستاحاناسى» دارىستەر سيكلى ۇيىمداستىرىلىپ جاتىر.
9 - جەلتوقسان كۇنى دوستىق ۇيىندە ءدىني بىرلەستىك وكىلدەرىمەن دوڭگەلەك ۇستەل، سونداي- اق ارداگەرلەر گوسپيتالىندە «ازات ەلدىڭ ايبىنى» اشىق ساباعى جوسپارلانعان.
10- جەلتوقسان كۇنى «جۇمىسشى ماماندىقتار» جىلىنىڭ اياسىندا استانا قالاسىنىڭ №111 كەلەشەك مەكتەبىندە وقۋشىلار مەن ەڭبەك ارداگەرلەرى اراسىندا كەزدەسۋ وتەدى.
10- جەلتوقسان كۇنى «زاڭ مەن ءتارتىپ» ءنارراتيۆى اياسىندا ەسىرتكى جارناماسىن انىقتاۋ جانە بوياۋ اكتسياسى وتكىزىلەدى.
11- جەلتوقسان كۇنى ساعات 11:00 دە بالالار جانە جاسوسپىرىمدەر كىتاپحاناسىندا «تاۋەلسىزدىك - تۇعىرىم، ەگەمەندىك - ەلدىگىم» يلليۋستراتسيالىق كورمەسى، سونداي-اق مەكتەپ جانە كوللەدج وقۋشىلارىمەن «قازاقستاننىڭ اسقاق رامىزدەرى» كەزدەسۋى ۇيىمداستىرىلادى.
11- جەلتوقساندا استانا قالاسى ق ح ا- نىڭ عىلىمي- ساراپتامالىق توبىنىڭ وتىرىسى بولادى.
11- جەلتوقسان كۇنى «نە؟ قايدا؟ قاشان؟» - «تاۋەلسىزدىك كۇنى» تاقىرىبىنداعى Quiz وتەدى.
11- جەلتوقسان كۇنى «بايقوڭىر» اۋدانى ەكونوميكالىق- قۇقىقتىق كوللەدجىندە تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي «مەن حالقىممەن ماقتانامىن» تاقىرىبىنداعى مەرەكەلىك ءىس- شارا ۇيىمداستىرىلىپ، ءالمۇقان سەمبينوۆ كوشەسى، 23 مەكەنجايىندا وتەدى.
ەسىل اۋدانىندا 12- جەلتوقسان كۇنى «تاريح تارتۋ ەتكەن - تاۋەلسىزدىك» Quiz time ۇيىمداستىرىلىپ، ونىڭ ناتيجەلەرى الەۋمەتتىك جەلىلەردە جاريالانادى.
12 -جەلتوقسان كۇنى «اسپان» سپورت كەشەنىندە «اسىق فەستيۆالى» وتسە، Esil ۋنيۆەرسيتەتىندە مەرەكەلىك كونسەرت پەن ۇزدىك ستۋدەنتتەردى ماراپاتتاۋ ءراسىمى ۇيىمداستىرىلادى. ەسىل اۋدانىندا «تاريح تارتۋ ەتكەن - تاۋەلسىزدىك» Quiz time وتەدى.
12- جەلتوقسان كۇنى ساعات 14:00 دە «تاۋەلسىزدىك مۇراتى - تاربيەلى ۇرپاق» كۋراتورلىق ساعاتى جوسپارلانىپ وتىر.
12- جەلتوقسان كۇنى بازارلاردىڭ جاس جۇمىسشىلارى اراسىندا فۋتبول، ۆولەيبول جانە تەننيستەن سپورتتىق شارالار ۇيىمداستىرىلادى.
12 -جەلتوقسان كۇنى «بايقوڭىر» اۋدانى «شيپاگەر» كوللەدجىندە «تاۋەلسىزدىك - بۇل حالىقتىڭ قاھارمان جولى» اتتى مەرەكەلىك باعدارلاما وتەدى. ءىس- شارا يليا چەحويەۆ كوشەسى، 16/1 مەكەنجايىندا وتكىزىلەدى.
سونىمەن قاتار №1 ونەر مەكتەبىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن № 8 مەكتەپ- ليتسەيىندە «تاۋەلسىزدىك - تۇمارىم، ماڭگىلىك ەل - تۇراعىم» اتتى مەرەكەلىك ءىس- شارا وتكىزىلەدى.
اتالعان كۇنى «بايقوڭىر» اۋدانىندا «تاۋەلسىزدىك - تۇعىرىم» اتتى مەرەكەلىك ءىس- شارا شەڭبەرىندە «ەسىل» ۋنيۆەرسيتەتىندە سالتاناتتى كونتسەرت جانە بەلسەندى ستۋدەنتتەردى ماراپاتتاۋ ءراسىمى بولادى.
12- 14- جەلتوقسان ارالىعىندا «تەمىرجول» سپورت كەشەنىندە سپورت ارداگەرى ءابدىعاپار ءابدىراحمانوۆتى ەسكە الۋعا ارنالعان گرەك- ريم كۇرەسىنەن جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى اشىق بىرىنشىلىك وتەدى.
13- 14- جەلتوقساندا «داۋلەت» ورتالىعىندا اۋەسقوي تەننيس ءتۋرنيرىن تاماشالاۋعا بولادى.
13 -جەلتوقسان كۇنى سماعۇل سادۋاقاس ۇلى اتىنداعى №78 مەكتەپ- گيمنازياسىندا تاۋەلسىزدىك كۇنىنە بايلانىستى مەكتەپ وقۋشىلار اراسىندا شاحمات ءتۋرنيرى وتەدى.
13- 15- جەلتوقساندا «Binom» مەكتەبىندە توعىزقۇمالاق ءتۋرنيرى ۇيىمداستىرىلادى.
14 -جەلتوقسان كۇنى «تولقىن» سپورت كەشەنىندە بايداركا مەن كانوە ەسۋدەن وفپ چەمپيوناتى، « ۇلىتاۋ» سپورت كەشەنىندە اۋعان سوعىسى ارداگەرلەرى اراسىندا ۆولەيبول ءتۋرنيرى وتكىزىلەدى.
15- 16- جەلتوقساندا «Archer» كلۋبىندا جەبە تارتۋدان استانانىڭ اشىق كۋبوگى جانە ءازىربايجان مامبەتوۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك دراما جانە كومەديا تەاترىندا «سايگۇلىك» قويىلىمى كورسەتىلەدى.
15- جەلتوقساندا ەسىل اۋدانىندا «تاۋەلسىزدىك مەتاكورمەسى» مەن ونىڭ مەتاالەمدەگى تانىستىرىلىمى، سونداي- اق «تاۋەلسىزدىك - ۇلت رۋحىنىڭ باستاۋى» كىتاپ كورمەسى وتەدى.
15- جەلتوقسان كۇنى ەتنو- زاماناۋي ستيلدەگى شاعىن كونسەرت ۇيىمداستىرىلادى.
15 -جەلتوقسان كۇنى «بايقوڭىر» اۋدانىنىندا تاۋەلسىزدىك كۇنى اياسىندا «تۇران» كوللەدجىندە «تاۋەلسىزدىك - ەلىمنىڭ ەرلىك جولى» اتتى مەرەكەلىك ءىس- شارا وتكىزىلەدى.
جەلتوقسان ايى بويى «قامقورلىق مەكەنجايلارى» اكسياسى اياسىندا زەينەتكەرلەرگە ازىق- تۇلىك جەتكىزۋ جالعاسىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن استانادا جاستار ساياساتى باعىتىندا قانداي ءىس- شارالار اتقارىلىپ جاتقانىن جازعانبىز.