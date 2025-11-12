ەلوردادا ەت جارمەڭكەسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - الداعى سەنبى-جەكسەنبى كۇندەرى (15-16-قاراشا) استانادا ەت جارمەڭكەسى وتەدى، دەپ حابارلايدى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
الاش تاسجولى بويىندا ورنالاسقان «كەرۋەن جولى» بازارىنداعى ەت جارمەڭكەسىنە اباي، اقمولا، تۇركىستان وبلىستارى مەن شىمكەنت قالاسىنىڭ شارۋالارى قاتىسادى. فەرمەرلەر ءىرى قارا ەتىن دەلدالسىز ساۋدالايدى.
- ءبىز مۇنداي فورماتتاعى ەت جارمەڭكەسىن وتكەن جىلى دا وتكىزگەنبىز. حالىقتىڭ سۇرانىسى جوعارى. وسى ۋاقىتتا حالىق سوعىمعا كەلىلەپ ەمەس، ءىرى-قارانى تۇتاس ەتىمەن الادى. وڭىردەگى ءتورت-تۇلىك اسىراپ وتىرعان اعايىن وسىندا كەلىپ ەتتى دەلدالسىز ساتادى. سوندىقتان باعا دا ارزان، - دەدى ەت جارمەڭكەسىن ۇيىمداستىرۋشى ايتۋعان كۇزەمبايەۆ.
الداعى جارمەڭكەدە ءىرى قارا ەتى 2700 تەڭگەدەن باستاپ 3000 تەڭگەگە دەيىن ساتىلماق. مۇندا ەتتەن بولەك الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ قاتارىنا جاتاتىن ونىمدەردى دە ارزان باعادا الۋعا بولادى.
ايتا كەتۋ كەرەك، «كەرۋەن جولى» بازارى - ساۋدا زاڭناماسىنداعى تالاپتارعا ساي سالىنعان ەلورداداعى زامانۋي ساۋدا نىساندارىنىڭ ءبىرى. 12 مىڭ شارشى مەتردى قۇرايتىن بازار ەت ساقتايتىن ارنايى مۇزداتقىشتارمەن، لابوراتوريا، كەلۋشىلەر ءۇشىن كەڭ كولىك تۇراعىمەن قامتىلعان.
بۇعان دەيىن استانادا جاستارعا ارنالعان بوس جۇمىس ورىندارى جارمەڭكەسى وتەتىنىن حابارلاعانبىز.