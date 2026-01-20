ەلوردادا ستۋدەنتتەر مەن وقۋشىلار بىرىگىپ، ءاتىر وندىرەدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنداعى № 91 مەكتەپ-گيمنازياسى مەن سەرۆيس جانە تۋريزم كوللەدجى ءوزارا ىنتىماقتاستىق تۋرالى ەكىجاقتى مەموراندۋمعا قول قويدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
بۇل كەلىسىم ءبىلىم الۋشىلاردىڭ شىعارماشىلىق جانە كاسىبي الەۋەتىن دامىتۋعا باعىتتالعان تىڭ جوبانىڭ باستاماسى بولدى.
جاڭا جوبا اياسىندا № 91 مەكتەپ-گيمنازياسى بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ ۆاشينگتون ۋنيۆەرسيتەتىمەن سەرىكتەستىك ورناتىپ، ءاتىر وندىرىسىندە قولدانىلاتىن قوسپا مايلاردى الۋ جونىندە كەلىسىم جاساعان ەدى.
- وسى حالىقارالىق تاجىريبەنى جالعاستىرۋ ماقساتىندا مەكتەپ-گيمنازيانىڭ باسشىسى الماگۇل تىلەكتەس قىزىنىڭ باستاماسىمەن «سەرۆيس جانە تۋريزم» كوللەدجىنىڭ ديرەكتورى سالتانات قايرات قىزىمەن مەموراندۋمعا قول قويىلدى. ىنتىماقتاستىق ناتيجەسىندە كوللەدج ستۋدەنتتەرى مەن مەكتەپ وقۋشىلارى ۆاشينگتوننان الىنعان ءاتىر قوسپا مايلارىن پايدالانا وتىرىپ، گۇلدەر مەن جەمىس-جيدەكتەر نەگىزىندە جاڭا وتاندىق ءيىسسۋ ونىمدەرىن دايىنداۋدى باستادى. بۇل جوبا وقۋشىلار مەن ستۋدەنتتەردىڭ حيميا، تەحنولوگيا جانە شىعارماشىلىق باعىتتاعى بىلىمدەرىن تاجىريبە جۇزىندە ۇشتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرىپ وتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇگىن ەكى وقۋ ورنىنىڭ ءبىلىم الۋشىلارى ارنايى كەزدەسىپ، ءوزارا تاجىريبە الماستى. كەزدەسۋ بارىسىندا جاسالعان ءيىسسۋلار تانىستىرىلىپ، الداعى جۇمىستار تالقىلاندى. ال دايىن ونىمدەردىڭ رەسمي پرەزەنتاتسياسى مامىر ايىندا كوپشىلىككە ۇسىنىلادى دەپ جوسپارلانعان.
سونىمەن قاتار، الداعى ۋاقىتتا كوللەدجدىڭ فلوريستيكا جانە لاندشافتىق ديزاين ماماندىقتارىندا ءبىلىم الىپ جاتقان ستۋدەنتتەرى مەكتەپ اۋلاسىن اباتتاندىرۋ جۇمىستارىنا اتسالىسىپ، «تازا قازاقستان» رەسپۋبليكالىق اكسياسىنا ءوز ۇلەستەرىن قوسپاق. اتالعان جوبا ءبىلىم، بيزنەس جانە حالىقارالىق تاجىريبەنى ۇشتاستىرا وتىرىپ، وتاندىق ءونىم وندىرۋگە باعىتتالعان ماڭىزدى باستامالاردىڭ ءبىرى بولىپ وتىر.