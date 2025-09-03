ەلوردادا نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىندە وقۋشىلار سمارتفون ءۇشىن تاپتالىپ قالا جازدادى
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە وقۋشىلاردىڭ مەكتەپ دالىزىندە توپتالىپ، ءبىر-بىرىنە سوقتىعىسىپ جاتقان ۆيدەو تارادى. بەلگىلى بولعانداي وقۋشىلاردىڭ ءبىر جەرگە جينالىپ قالۋىنا سمارتفون سەبەپ بولعان.
وقيعا استانا قالاسىنداعى نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەپتەرىنىڭ بىرىندە بولعان. مەكتەپىشىلىك ءتارتىپ بويىنشا بالالار ساباق الدىندا ۇيالى تەلەفوندى وتكىزەدى، وقۋ اياقتالعان سوڭ قايتا الادى. دالىزدەگى كەپتەلگەن بالالار ءوز سمارتفوندارىن الۋعا تالاسقان.
اتالعان جاعدايعا ن ز م- ءنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تۇسىنىك بەردى.
- بارلىق ءمان-جاي جەدەل تۇردە انىقتالىپ، مەكتەپ اكىمشىلىگى بولاشاقتا وسىنداي جاعدايدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن قاجەتتى شارا قابىلدادى. بۇل جايت ءبىر رەتتىك سيپاتقا يە، تەك ءبىر عانا مەكتەپتە بولدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونداي-اق ءبىلىم وشاعى وقۋ پروتسەسى بارىسىندا سمارتفوندى پايدالانۋدى شەكتەۋ باستاماسى ءىشىنارا پيلوتتىق جوبا رەتىندە ەنگىزىلگەنىن حابارلاپ وتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، بىلتىر ولجاس بەكتەنوۆ نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى جانە نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەبىنىڭ جوعارى قامقورشىلىق كەڭەس وتىرىسىن وتكىزدى.