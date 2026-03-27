ەلوردادا مەكتەپ وقۋشىسى كومپيۋتەر قۇراستىرىپ شىعاردى
استانا. KAZINFORM - ەلورداداعى 119-مەكتەپتىڭ 10-سىنىپ وقۋشىسى ايات تاجەن Raspberry Pi جيناعىن پايدالانا وتىرىپ، شاعىن كومپيۋتەر قۇراستىرىپ، باعدارلامالادى، دەپ حابارلايدى استانا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
دايىن قۇرىلعى تەستىلەۋدەن وتكىزىلىپ، ونىڭ جۇمىس جىلدامدىعى، ينتەرنەتكە قوسىلۋ مۇمكىندىگى جانە ەنەرگيا تۇتىنۋ كورسەتكىشتەرى تەكسەرىلدى. تەستىلەۋ ناتيجەلەرى قۇرىلعىنىڭ وقۋ جانە كۇندەلىكتى قاراپايىم جۇمىستارعا تولىقتاي جارامدى ەكەنىن كورسەتتى.
- ايات جوبانى جەتىلدىرۋ ماقساتىندا Raspberry Pi نەگىزىندەگى شاعىن پورتاتيۆتى نوۋتبۋك قۇراستىرۋ جولدارىن زەرتتەي باستادى. نوۋتبۋك كورپۋسىنىڭ ولشەمدەرىن انىقتاپ، 3D مودەلىن جوبالاۋ جۇمىسىن جۇرگىزدى. پروتاتيۆتى نوۋتبۋكتىڭ كورپۋسى 3D پرينتەردە باسىپ شىعارىلعان سوڭ ىشكى قۇرىلعىلار كورپۋسقا بەكىتىلىپ جالعاندى. ناتيجەسىندە تولىققاندى شاعىن پروتاتيۆتى نوۋتبۋك دايىن بولدى. جوبانى جاساۋعا شامامەن 2 اي ۋاقىت كەتكەن. بۇل جوبا وقۋشىلاردىڭ شىعارماشىلىق قابىلەتىن ارتتىرىپ، ينجەنەرلىك ويلاۋىن دامىتۋعا جانە زاماناۋي اقپاراتتىق تەحنولوگيالارعا قىزىعۋشىلىعىن قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى جەتەكشىسى ايبالا سارباسوۆا.
جوبا جۇمىسىن جۇرگىزۋ بارىسىندا ايات تاجەن ءوزىنىڭ ينجەنەرلىك، شىعارماشىلىق قابىلەتتەرىن كورسەتتى. ول ساباقتان تىس ۋاقىتىندا Web-جوبالاۋ، 3D- مودەلدەۋ، پروگراممالاۋمەن اينالىسادى. Python ،C++ ،Lua ،Dart پروگراممالاۋ تىلدەرىن جەتىك مەڭگەرگەن.
