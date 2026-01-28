ەلوردادا مەكتەپ وقۋشىلارى وزدەرى جاساعان ينكۋباتوردان بالاپان شىعاردى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ جاس زەرتتەۋشىلەرى ەرەكشە جەتىستىككە جەتتى. «ادال ازامات» ءبىرتۇتاس تاربيە باعدارلاماسىنىڭ «Smart Bala» جوباسى اياسىندا 111-جالپى ورتا ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپتىڭ 8-سىنىپ وقۋشىلارى پەريزات كەڭەسبەك پەن ايجان جاسان، جەتەكشىلەرى التىناي جولباسوۆا مەن اينۇر كوشكاروۆانىڭ قولداۋىمەن قولدان ينكۋباتور جاساپ، العاشقى بالاپانداردى دۇنيەگە اكەلدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
ينكۋباتسيا قۇس شارۋاشىلىعىندا ماڭىزدى پروتسەسس سانالادى. وقۋشىلار بۇل تاجىريبەگە ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراپ، ءبىر ايعا جۋىق ۋاقىت بويى بارلىق تالاپتى ساقتاي وتىرىپ، ۇزدىكسىز باقىلاۋ جۇرگىزدى. ينكۋباتورداعى تەمپەراتۋرا مەن ىلعالدىلىق كۇندەلىكتى تەكسەرىلىپ، جۇمىرتقالاردىڭ دامۋ كەزەڭدەرى مۇقيات جازىلىپ وتىردى.
2025-جىلدىڭ 26-قاڭتارىنان باستاپ جوبا ناقتى ناتيجەسىن بەرىپ، العاشقى بالاپاندار جارىققا شىقتى. بۇل وقيعا جاس زەرتتەۋشىلەر ءۇشىن ماڭىزدى عىلىمي جەتىستىك سانالادى. وزدەرى جاساعان قۇرىلعىنىڭ جۇمىس ىستەپ، تىرشىلىكتىڭ پايدا بولۋىن كورۋ وقۋشىلارعا تاجىريبەلىك ءبىلىمنىڭ ماڭىزدىلىعىن كورسەتتى.
جوبا بارىسىندا وقۋشىلار:
- ينكۋباتوردىڭ قۇرىلىمى مەن جۇمىس ىستەۋ پرينتسيپىن مەڭگەردى؛
- تەمپەراتۋرا مەن ىلعالدىلىقتىڭ ماڭىزىن تاجىريبە جۇزىندە باقىلادى؛
- جۇمىرتقانىڭ دامۋ كەزەڭدەرىن زەرتتەدى؛
- تەوريالىق ءبىلىمدى تاجىريبەمەن ۇشتاستىرىپ، ناقتى ناتيجەگە قول جەتكىزدى؛
- جاۋاپكەرشىلىك پەن ۇقىپتىلىققا ۇيرەندى؛
- تابيعات زاڭدىلىقتارىن تەرەڭىرەك ءتۇسىندى؛
- تاجىريبەلىك باقىلاۋ جۇرگىزۋ داعدىلارىن دامىتتى.
بۇل جوبا وقۋشىلاردىڭ عىلىمعا قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرىپ، تەوريالىق ءبىلىمدى ناقتى ومىرمەن بايلانىستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار ەڭبەككە باۋلۋ، زەرتتەۋشىلىك قابىلەتتەردى دامىتۋ جانە جاۋاپكەرشىلىك سەزىمىن قالىپتاستىرۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
