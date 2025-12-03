ەلوردادا مەديتسينالىق كوللەدجدەگى اۋديتورياعا قازا تاپقان فەلدشەردىڭ ەسىمى بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا ەلوردادا تۇرعىن ءۇي قاسبەتىندە كىرپىش قاپتاماسىنىڭ قۇلاۋى سالدارىنان كوز جۇمعان فەلدشەر ۇلدانا مىرزۋان ءىسىن تەرگەۋگە قاتىستى پىكىر ايتتى.
- بۇل وقيعادا قۇرىلىس نورمالارى مەن ەرەجەلەرىنە قاتىستى كوپ سۇراق بار، ياعني قۇرىلىس كەزىندە ءتيىستى تالاپتار ەسكەرىلمەگەن دەگەن كۇمان ايتىلىپ جاتىر، - دەدى اقمارال ءالنازاروۆا پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
وسى ورايدا ول بۇل ماسەلە بويىنشا تەرگەۋ امالدارى جالعاسىپ جاتقانىن ەسكە سالدى.
- ول وقىعان مەديتسينالىق كوللەدجدەگى ءدارىسحاناعا ونىڭ ەسىمىن بەرۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، 8-قاراشادا ەلوردادا تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ قاسبەتىندەگى كىرپىش قاپتاماسى مەن كونديتسيونەر قوندىرعىسىنىڭ بولىگى قۇلاپ، سالدارىنان 5 ادام زارداپ شەكتى. زارداپ شەككەندەردىڭ ءبارى № 1-كوپسالالى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى.
18 قاراشا كۇنى جاراقات العان فەلدشەر ۇلدانا مىرزۋان كوز جۇمدى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ