    13:23, 03 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ەلوردادا مەديتسينالىق كوللەدجدەگى اۋديتورياعا قازا تاپقان فەلدشەردىڭ ەسىمى بەرىلەدى

    استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا ەلوردادا تۇرعىن ءۇي قاسبەتىندە كىرپىش قاپتاماسىنىڭ قۇلاۋى سالدارىنان كوز جۇمعان فەلدشەر ۇلدانا مىرزۋان ءىسىن تەرگەۋگە قاتىستى پىكىر ايتتى.

    Елордада тұрғын үй қасбетінің кірпіш қаптамасы құлап, жарақат алған фельдшер көз жұмды
    فوتو: instagram.com/rustemova_aliya

    - بۇل وقيعادا قۇرىلىس نورمالارى مەن ەرەجەلەرىنە قاتىستى كوپ سۇراق بار، ياعني قۇرىلىس كەزىندە ءتيىستى تالاپتار ەسكەرىلمەگەن دەگەن كۇمان ايتىلىپ جاتىر، - دەدى اقمارال ءالنازاروۆا پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.

    وسى ورايدا ول بۇل ماسەلە بويىنشا تەرگەۋ امالدارى جالعاسىپ جاتقانىن ەسكە سالدى.

    - ول وقىعان مەديتسينالىق كوللەدجدەگى ءدارىسحاناعا ونىڭ ەسىمىن بەرۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.

    ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، 8-قاراشادا ەلوردادا تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ قاسبەتىندەگى كىرپىش قاپتاماسى مەن كونديتسيونەر قوندىرعىسىنىڭ بولىگى قۇلاپ، سالدارىنان 5 ادام زارداپ شەكتى. زارداپ شەككەندەردىڭ ءبارى № 1-كوپسالالى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى.

    18 قاراشا كۇنى جاراقات العان فەلدشەر ۇلدانا مىرزۋان كوز جۇمدى.

    اۆتور

    رۋسلان عابباسوۆ

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
