ەلوردادا ۇلتتىق جانە ءدىني الاۋىزدىقتى قوزدىرعان 11 ازامات سوتتالدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ اعىمداعى كەزەڭىندە ۇلتتىق جانە ءدىني ارازدىقتى قوزدىرۋ فاكتىسى بويىنشا 11 ادام سوتتالىپ كەتتى، دەپ حابارلايدى استانا قالاسى پروكۋراتۋراسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، ەلوردا تۇرعىنى TikTok الەۋمەتتىك جەلىسىندە، تىكەلەي ەفيردە ادەپسىز سوزدەردى قولدانىپ، باسقا ۇلتقا قاتىستى بۇرىس پىكىر ءبىلدىرىپ، سول ارقىلى ۇلتتىق نەگىزدە جانجال تۋدىرعان.
- بۇل ارەكەتتەر قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق زاڭناماسى تالاپتارىنا قاراما-قايشى بولىپ كەلەدى. مەملەكەتتىك ايىپتاۋشىلارمەن سوتتالۋشىلاردىڭ كىناسى تولىق دالەلدەنگەن، ناتيجەسىندە ولاردىڭ بارلىعىنا ءارتۇرلى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالعان. 11 تۇلعاعا قاتىستى سوت اكتىلەرى زاڭدى كۇشىنە ەندى، - دەلىنگەن پروكۋراتۋرا حابارلاماسىندا.
قالا پروكۋراتۋراسى ارانداتۋشىلىققا بوي الدىرماۋعا، ءتۇرلى ۇلت پەن ءدىن وكىلدەرىنىڭ اراسىنا ارازدىق تۋدىراتىن سوزدەر مەن ارەكەتتەرگە جول بەرمەۋگە نازار اۋدارادى، الەۋمەتتىك، ۇلتتىق، رۋلىق، ناسىلدىك، تاپتىق نەمەسە ءدىني ارازدىقتى قوزدىرعانى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپتىلىقتىڭ قاراستىرىلعانىن، 20 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۇرىندە جازا كوزدەلگەنىن ەسكە سالادى.
بۇعان دەيىن قىزىلوردا وبلىسىندا الاۋىزدىق تۋدىراتىن جازبا تاراتقان تۇرعىن سوتتالعانى انىقتالدى.