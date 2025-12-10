ەلوردادا كەزەكتى رەت «سوعىم-FEST» ەت جارمەڭكەسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 13-14-جەلتوقسان كۇندەرى كەزەكتى «سوعىم-FEST» ەت جارمەڭكەسى وتەدى. ءىس-شاراعا اقمولا، اباي، قاراعاندى، تۇركىستان جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ فەرمەرلەرى قاتىسادى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
جارمەڭكە «Keryen Joly» ساۋدا ورتالىعىنىڭ اۆتوتۇراق اۋماعىندا (الاش تاس جولى، 35ب) ۇيىمداستىرىلادى. سونداي-اق وسى كۇندەرى ساۋدا ورتالىعىندا قالا تۇرعىندارى اسىعا كۇتكەن ءداستۇرلى اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى دە وتەدى. مۇندا جەرگىلىكتى فەرمەرلەر مەن قازاقستاننىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنەن كەلگەن وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى.
قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كوكونىس پەن جەمىس-جيدەك، ەت، ۇن جانە ءسۇت ونىمدەرى، بالىشتەر، تابيعي شىرىندار، توساپتار، دجەمدەر جانە باسقا دا تاۋارلاردى قولجەتىمدى باعادا ساتىپ الا الادى.
جارمەڭكەلەر ءار دەمالىس كۇنى تاڭعى 10:00 دەن كەشكى 19:00 گە دەيىن وتكىزىلەدى.
كەلۋشىلەردىڭ ىڭعايلىلىعى ءۇشىن جارمەڭكە اۋماعىنا جاقىن ماڭنان 7، 11، 39، 41، 45، 53، 59، 81، 307 جانە 317-اۆتوبۋستار قاتىنايدى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ەلوردادا 6-7-جەلتوقسان كۇندەرى اقمولا، اباي، قاراعاندى، تۇركىستان جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن وندىرۋشىلەردىڭ قاتىسۋىمەن كەزەكتى «سوعىم- FEST» ەت جارمەڭكەسى ءوتتى.