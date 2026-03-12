10:50, 12 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
ەلوردادا ەكىنشى اۋىسىم وقۋشىلارى ونلاين وقيدى
استانا. KAZINFORM - استانادا اقتۇتەك بوران. سول سەبەپتى وقۋشىلار ونلاين فورماتقا كوشىرىلدى. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ ءبىلىم باسقارماسى حابارلادى.
- بۇگىن ەكىنشى اۋىسىمنىڭ 0-6-سىنىپ وقۋشىلارى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى قاشىقتان وقيدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بۇگىن ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار ايماعىندا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ءبىرىنشى اۋىسىم وقۋشىلارى قاشىقتان وقيتىنىن حابارلاعانبىز.