ەلوردادا كولىك سانى 10 پايىزعا ءوستى: كەپتەلىس ماسەلەسى قالاي شەشىلمەك
استانا. KAZINFORM - استانا قالالىق كولىك جانە جول-كولىك ينفراقۇرىلىمى باسقارماسى اۆتوكولىكتەر سانىنىڭ ءوسۋى جول كەپتەلىسىنىڭ نەگىزگى سەبەبى ەكەنىن مالىمدەدى. باسقارما باسشىسى اسحات قاراعويشين قالاداعى جول كەپتەلىسىنىڭ كوبەيگەنىن راستادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بيىلعى توعىز ايدا اۆتوكولىكتەر سانى 10 پايىزعا ارتقان، بۇل سوڭعى ءۇش جىلداعى وسىمنەن اسىپ تۇسەدى.
- كەپتەلىس - مەگاپوليستەردىڭ بارلىعىنا ءتان پروبلەما. ەلوردا دا قارقىندى دامىپ، كۇن سايىن كەڭەيىپ، تۇرعىندارىنىڭ سانى ارتىپ كەلەدى، - دەدى قاراعويشين.
قالا اكىمدىگى كولىك جۇكتەمەسىن ازايتۋ ءۇشىن قوعامدىق كولىكتى دامىتۋعا باسىمدىق بەرىپ وتىر. اسىرەسە قوعامدىق كولىك قوزعالىسىن جەدەلدەتۋ جانە جولاۋشىلارعا قولايلى جاعداي جاساۋ باستى نازاردا. قازىرگى ۋاقىتتا استانالىقتاردىڭ 40 پايىزعا جۋىعى قوعامدىق كولىكتى قولدانسا، بۇل كورسەتكىشتى 70 پايىزعا جەتكىزۋ جوسپارلانعان.
باسقارما وكىلى استانادا كەپتەلىستەن قۇتىلۋ ءۇشىن ءتۇرلى مەكەمەلەردە جۇمىس ۋاقىتىن وزگەرتۋ باستاماسى قانداي ناتيجە بەرگەنىن ايتىپ بەردى.
- جەدەل ناتيجەلەردى بىردەن كۇتۋگە بولمايدى. تاڭەرتەڭ جۇمىس باستالۋ ۋاقىتىن وزگەرتۋ ارقىلى قوزعالىستى جەڭىلدەتۋگە تىرىستىق، الايدا كەشكىسىن تۇرعىنداردىڭ كوپشىلىگى ۇيلەرىنە قايتاتىندىقتان كەپتەلىس قايتا پايدا بولادى. قازىرگى تاڭدا بۇل ماسەلە بويىنشا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر، اۆتوبۋستار سانى ارتتى. ايتارلىقتاي ناتيجەنى الداعى ەكى جىلدا كورەمىز، - دەدى باسقارما باسشىسى.
بۇعان دەيىن استانا قالالىق ءماسليحاتى تۇرعىلىقتى جانە ۋاقىتشا تۇرۋ ورنى بويىنشا جاڭا تىركەۋ نورماسىن بەكىتكەنىن حابارلاعان ەدىك. ەندى ءاربىر 15 شارشى مەتر پايدالى تۇرعىن الاڭىنا ءبىر ادامنان ارتىق تىركەلۋگە رۇقسات ەتىلمەيدى.