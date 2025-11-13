ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:39, 13 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ەلوردادا كولىك باعانعا سوعىلىپ، جۇرگىزۋشى مەرت بولدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلوردادا Chery Tiggo كولىگى كوشە جارىق شامى باعانىنا سوعىلىپ، جۇرگىزۋشى مەرت بولدى. بۇل اقپاراتتى استانا قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى راستادى.

    В Астане водитель не справился с управлением и погиб на месте
    فوتو: t.me/astanovka98/16545

    - Chery Tiggo اۆتوموبيلىنىڭ جۇرگىزۋشىسى كەرەي- جانىبەك حاندار كوشەسىمەن كەلە جاتىپ، قابانباي باتىر داڭعىلىمەن قيىلىستا رولگە يە بولا الماي كوشە جارىق شامى باعانىنا سوعىلدى. سونىڭ سالدارىنان اۆتوموبيل اۋدارىلىپ قالدى، - دەپ اتاپ ءوتتى دەپارتامەنتتەن.

    ۇسىنىلعان مالىمەتكە قاراعاندا، كولىك جۇرگىزۋشىسى العان جاراقاتىنان وقيعا ورنىندا مەرت بولعان.

    - جول-كولىك وقيعاسى فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى ۆەدومستۆودان.

    رەداكتورى
