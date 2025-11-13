12:39, 13 - قاراشا 2025 | GMT +5
ەلوردادا كولىك باعانعا سوعىلىپ، جۇرگىزۋشى مەرت بولدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلوردادا Chery Tiggo كولىگى كوشە جارىق شامى باعانىنا سوعىلىپ، جۇرگىزۋشى مەرت بولدى. بۇل اقپاراتتى استانا قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى راستادى.
- Chery Tiggo اۆتوموبيلىنىڭ جۇرگىزۋشىسى كەرەي- جانىبەك حاندار كوشەسىمەن كەلە جاتىپ، قابانباي باتىر داڭعىلىمەن قيىلىستا رولگە يە بولا الماي كوشە جارىق شامى باعانىنا سوعىلدى. سونىڭ سالدارىنان اۆتوموبيل اۋدارىلىپ قالدى، - دەپ اتاپ ءوتتى دەپارتامەنتتەن.
ۇسىنىلعان مالىمەتكە قاراعاندا، كولىك جۇرگىزۋشىسى العان جاراقاتىنان وقيعا ورنىندا مەرت بولعان.
- جول-كولىك وقيعاسى فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى ۆەدومستۆودان.