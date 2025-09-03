ەلوردادا جۇمىس كەستەسىنىڭ وزگەرۋى: بۇل قاي مەكەمەلەرگە اسەر ەتەدى
استانا. قازاقپارات - استانادا بىرنەشە ۇيىم 15-قىركۇيەكتەن باستاپ جاڭا جۇمىس كەستەسى بويىنشا جۇمىس ىستەيتىن بولادى. بۇل شەشىم جولداردا كەپتەلىستى ازايتۋ ماقساتىندا قابىلدانىپ وتىر، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وزگەرىستەر قالا ورتالىعىندا ورنالاسقان مەملەكەتتىك جانە جارتىلاي مەملەكەتتىك قۇرىلىمدارعا قاتىستى بولادى.
وسىعان سايكەس، 15-قىركۇيەكتەن باستاپ قالالىق كوممۋنالدىق قىزمەتتەردىڭ جۇمىس كۇنى تاڭعى 7:30 دا باستالادى، استانا اكىمدىگىنىڭ قىزمەتى - 7:30، كەيبىر مەملەكەتتىك ورگاندار مەن جارتىلاي مەملەكەتتىك كومپانيالار - 7:30-8:00 ارالىعىندا باستايدى. جۇمىس ۋاقىتىنىڭ اياقتالۋ ساعاتى دا سايكەسىنشە وزگەرتىلەدى، - دەلىنگەن مالىمەتتە.
جەكە سەكتور، بيزنەس، مەكتەپتەر، بالاباقشالار، اۋرۋحانالار، ەمحانالار، ح ق و جانە باسقا الەۋمەتتىك نىسانداردىڭ جۇمىس كەستەسى وزگەرمەيدى.
ايتا كەتەيىك، كەيبىر مينيسترلىكتەر مەن مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جۇمىس كۇنى بۇرىننان 8:00 دە باستالادى.
بۇل شارالار نەگىزگى ماگيسترالدارداعى تاڭعى جانە كەشكى ساعاتتارداعى كولىك اعىنىن ازايتۋعا باعىتتالعان.