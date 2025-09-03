ق ز
    21:57, 03 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ەلوردادا جۇمىس كەستەسىنىڭ وزگەرۋى: بۇل قاي مەكەمەلەرگە اسەر ەتەدى

    استانا. قازاقپارات - استانادا بىرنەشە ۇيىم 15-قىركۇيەكتەن باستاپ جاڭا جۇمىس كەستەسى بويىنشا جۇمىس ىستەيتىن بولادى. بۇل شەشىم جولداردا كەپتەلىستى ازايتۋ ماقساتىندا قابىلدانىپ وتىر، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.

    Астанада жаңа жұмыс кестесі қашан бекітіледі
    Фото: Freepik

    قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وزگەرىستەر قالا ورتالىعىندا ورنالاسقان مەملەكەتتىك جانە جارتىلاي مەملەكەتتىك قۇرىلىمدارعا قاتىستى بولادى.

    وسىعان سايكەس، 15-قىركۇيەكتەن باستاپ قالالىق كوممۋنالدىق قىزمەتتەردىڭ جۇمىس كۇنى تاڭعى 7:30 دا باستالادى، استانا اكىمدىگىنىڭ قىزمەتى - 7:30، كەيبىر مەملەكەتتىك ورگاندار مەن جارتىلاي مەملەكەتتىك كومپانيالار - 7:30-8:00 ارالىعىندا باستايدى. جۇمىس ۋاقىتىنىڭ اياقتالۋ ساعاتى دا سايكەسىنشە وزگەرتىلەدى، - دەلىنگەن مالىمەتتە.

    جەكە سەكتور، بيزنەس، مەكتەپتەر، بالاباقشالار، اۋرۋحانالار، ەمحانالار، ح ق و جانە باسقا الەۋمەتتىك نىسانداردىڭ جۇمىس كەستەسى وزگەرمەيدى.

    ايتا كەتەيىك، كەيبىر مينيسترلىكتەر مەن مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جۇمىس كۇنى بۇرىننان 8:00 دە باستالادى.

    بۇل شارالار نەگىزگى ماگيسترالدارداعى تاڭعى جانە كەشكى ساعاتتارداعى كولىك اعىنىن ازايتۋعا باعىتتالعان.

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
