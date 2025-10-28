ەلوردادا جاڭا جول ۋچاسكەلەرى اشىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ كولىك جانە جول-كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باسقارماسى قالالىق جولداردى سالۋ جانە جوندەۋ بويىنشا اۋقىمدى جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر.
بيىل 25 - قازاننان باستاپ ق. قايسەنوۆ كوشەسىندە ۇلى دالا داڭعىلىنان بۇقار جىراۋ كوشەسىنە دەيىنگى ۋچاسكەدە قوزعالىس اشىلدى. بۇل باعىتتا باعدارشامدار ورناتىلىپ، اباتتاندىرۋ، جارىقتاندىرۋ جانە جول بەلگىلەرىن ورناتۋ جۇمىسى جۇرگىزىلدى.
سونداي-اق 25 - قازاننان باستاپ ق. امانجولوۆ كوشەسىندە رايىمبەك باتىر كوشەسىنەن ش. قالداياقوۆ كوشەسىنە دەيىنگى ارالىقتا اسفالتبەتون جابىنىنىڭ تومەنگى قاباتىنا دەيىن قوزعالىس قامتاماسىز ەتىلدى. ينجەنەرلىك جەلىلەردى جۇرگىزۋ جۇمىسى اياقتالدى.
جيەكتاستار ورناتىلىپ، جول نەگىزى توسەلدى. اباتتاندىرۋ جۇمىسى جالعاسىپ جاتىر.
2025 -جىلدىڭ 28- قازانىنان باستاپ د. قونايەۆ كوشەسىندە تۇران داڭعىلىنان قابانباي باتىر داڭعىلىنا دەيىن كولىك قوزعالىسى قايتا جاندانادى.
نىساننىڭ جەر ءۇستى بولىگىندە نەگىزگى قۇرىلىس جۇمىسى اياقتالدى: جاڭا جول جامىلعىسى توسەلدى، جول تاڭبالارى بەلگىلەندى، بارلىق قاجەتتى جول بەلگىسى ورناتىلدى.
ۋچاسكە تولىقتاي پايدالانۋعا دايىن. قازىرگى ۋاقىتتا كوپىر قۇرىلىمى مەن ىرگەلەس اۋماقتا ارلەۋ جانە اباتتاندىرۋ جۇمىسى جالعاسىپ جاتىر.
بيىل 1- قاراشادا ا62 كوشەسىندە استانا- قاراعاندى تاسجولىنان ا91 كوشەسىنە دەيىنگى ۋچاسكەدە جۇمىستى اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر.
قوزعالىس ءجۇرىس بولىگى بويىنشا تولىق قامتاماسىز ەتىلەدى.
5-قاراشادا ق. مۇحامەدحانوۆ كوشەسىنىڭ جاڭا ۋچاسكەسىندە - ش. ايتماتوۆ كوشەسىنەن قورعالجىن تاسجولىنا دەيىن كولىك قوزعالىسىن اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.
اباتتاندىرۋ جۇمىسى جالعاسادى.
سونداي-اق بيىل كۇيشى دينا كوشەسىنىڭ قۇرىلىسى م. جۇمابايەۆ كوشەسىنەن ابىلاي حان داڭعىلىنا دەيىن اياقتالدى.
جوبا اياسىندا جول جامىلعىسى توسەلىپ، جارىق شامدارى ورناتىلدى، اۆتوتۇراق ورىندارى جاساقتالدى جانە بارلىق قاجەتتى جول قوزعالىسىن رەتتەۋ بەلگىسى قويىلدى.
ايتەكە بي كوشەسىندە سىعاناق كوشەسىنەن ق. مۇحامەدحانوۆ كوشەسىنە دەيىنگى ۋچاسكەدە قوزعالىس اشىلدى. جوبا بويىنشا جۇمىس جالعاسۋدا، ۋاقىتشا بەلگىلەر ورناتىلعان.
بيىل جەلتوقسان ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن باعدارشام وبەكتىلەرىن ورناتۋ جوسپارلانىپ وتىر. بارلىق جۇمىس جوبالىق قۇجاتتاماعا سايكەس جۇرگىزىلۋدە.
ت. رىسقۇلوۆ كوشەسىندە ماڭگىلىك ەل داڭعىلىنان نۇرا ارناسىنا دەيىنگى ۋچاسكەدە قوزعالىس اشىلدى. جوبا اياسىندا ۆەلوجولاقتارى بار تروتۋارلار، باعدارشامدار جانە زاماناۋي كوشە جارىقتاندىرۋ جۇيەسى قاراستىرىلعان.
ش. قالداياقوۆ كوشەسىندە تاۋەلسىزدىك داڭعىلىنان ارىس كوپىرىنە دەيىنگى ۋچاسكەدە جول توسەمىن جوندەۋ جۇمىسى جۇرگىزىلدى.
ە ك-32 كوشەسىندە تولە بي كوشەسىنەن «حان شاتىر» ساۋدا ورتالىعىنا دەيىنگى ۋچاسكەدە قوزعالىس قامتاماسىز ەتىلدى.
ءا. بەكتۇروۆ كوشەسىن تۇران داڭعىلىنا شىعارۋ جوباسى اياسىندا ءا. بەكتۇروۆ كوشەسى مەن تۇران داڭعىلى قيىلىسىندا باعدارشام ورناتىلدى. كوشە جارىقتاندىرىلدى، جول تاڭبالارى سىزىلدى، ىرگەلەس اۋماق اباتتاندىرىلدى.
بۇقار جىراۋ كوشەسىن جاڭارتۋ جۇمىسى ءال-فارابي داڭعىلىنان جوشى حان كوشەسىنە دەيىنگى ۋچاسكەدە بەلسەندى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
قۇرىلىستىڭ، جارىقتاندىرۋدىڭ جانە جول ينفراقۇرىلىمىن جاڭارتۋدىڭ ناتيجەسىندە بۇل ۋچاسكە زاماناۋي جانە قولايلى كەلبەتكە يە بولىپ وتىر.
اتالعان ۋچاسكەلەردە قوزعالىستىڭ اشىلۋى اۋداندار اراسىنداعى كولىك بايلانىسىن ەداۋىر جاقسارتۋعا، كورشىلەس ماگيسترالدارعا تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتۋعا جانە قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنىڭ جولعا كەتەتىن ۋاقىتىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
باسقارما بەكىتىلگەن جوسپارلارعا سايكەس اۋقىمدى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدى جالعاستىرىپ، قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ءۇشىن زاماناۋي جانە قولايلى كولىك ورتاسىن قالىپتاستىرۋعا كۇش سالىپ كەلەدى.