ەلوردادا ءاربىر ەكىنشى قىلمىس بەينەكامەرا كومەگىمەن اشىلادى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا باعدارشامداردىڭ %40 اۆتوماتتى رەجيمدە جۇمىس ىستەيدى. 2026-جىلى بۇل كورسەتكىش %82 عا جەتەدى. قالاداعى جاڭاشىلدىقتار تۋرالى استانا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك ايتىپ بەردى.
استانا اكىمىنىڭ سوزىنشە، قالانىڭ ينتەللەكتۋالدى كولىك جۇيەسى بەلسەندى دامىپ كەلەدى. 2027-جىلعا قاراي قالادا كولىك باسقارۋدىڭ ۇزدىك الەمدىك تاجىريبەگە ساي تولىققاندى جۇيەسى قۇرىلماق.
- قالادا Presight AI كومپانياسىمەن بىرلەسە Smart City جوباسى ىسكە قوسىلدى. قاۋىپسىزدىك پەن جىلدام ارەكەت ەتۋ ءۇشىن بەينەاناليتيكاسى بار 20 مىڭ كامەرا ورناتىلىپ جاتىر. قازىر ءاربىر ەكىنشى قىلمىس بەينەكامەرالار ارقىلى اشىلادى، - دەدى ج. قاسىمبەك ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگىدە.
ينتەللەكتۋالدى كولىك جۇيەسى مەن SMART city قالانى باسقارۋدىڭ سيفرلىق پلاتفورماسىنا كىرەدى. بۇل تۇرعىندار جولدارداعى جۇكتەمەنى ازايتا وتىرىپ، ىڭعايلى، جىلدام جانە قاۋىپسىز قوزعالا الاتىن ەكوجۇيەنى جاساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ءوز كەزەگىندە جەڭىس قاسىمبەك استاناداعى جەڭىل رەلستى كولىك (LRT) جۇيەسى الداعى 1-2 ايدا ىسكە قوسىلاتىنىن تىلگە تيەك ەتكەن ەدى.
قاراشا ايىندا ەلورداداعى حالىق سانى 1,6 ميلليون ادامنان استى. بۇعان دەيىن جەڭىس قاسىمبەك قالانىڭ ينفراقۇرىلىمى قالاي جەتىلدىرىلەتىنىن ايتقان بولاتىن.