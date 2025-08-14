ەلوردادا بۋحالتەرلىك قىزمەت اتىن جامىلىپ، الاياقتىق جاساعان كۇدىكتى ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - استانا پوليسەيلەرى 49 جاستاعى ازاماتشانى الاياقتىق جاسادى دەگەن كۇدىكپەن قولعا ءتۇسىردى.
Polisia.kz پورتالىنىڭ مالىمەتىنشە، كۇدىكتى جۇمىس بەرۋشىمەن بۋحالتەرلىك قىزمەت كورسەتۋگە كەلىسىمشارت جاساسىپ، ەشقانداي مىندەتىن ورىنداماعان. بۇل دەرەك الماتى اۋدانىنىڭ كريمينالدىق پوليسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس- شارالارى بارىسىندا اشكەرەلەندى.
كۇدىكتى قاشىقتان بۋحالتەر قىزمەتىن ۇسىنىپ وتىرعان. جەكە كاسىپكەرمەن ءىرى كولەمدەگى اقشا قاراجاتىن اۋدارۋ ماسەلەسى بويىنشا كەلىسىم جاساعان سوڭ، ول اقشانىڭ ءبىر بولىگىن وزىنە يەمدەنىپ كەتكەن. ماتەريالدىق شىعىن 12 ميلليون تەڭگەنى قۇرادى.
اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس تىركەلدى. تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
پوليسيا بەيتانىس ادامدارمەن كەلىسىمشارت جاساسقاندا اسا قىراعىلىق تانىتۋعا شاقىرادى. ەشقانداي جاعدايدا ءوز قاراجاتىڭىزدى اۋدارماڭىز. الاياقتاردىڭ ارباۋىنا ءتۇسىپ، ولاردىڭ قۇربانى بولۋىڭىز مۇمكىن ەكەنىن ەستە ساقتاڭىز.
