10:40, 10 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
ەلوردادا باستاۋىش سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقيدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن استانادا اۋا رايىنا بايلانىستى 0-4-سىنىپ وقۋشىلارى ۇيدەن وقيتىن بولدى، دەپ حابارلايدى قالالىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- 2025 -جىلعى 10-جەلتوقسان كۇنى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ەكىنشى اۋىسىمنىڭ 0-4-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كەشە استانادا ءبىرىنشى اۋىسىمنىڭ 0-9-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىساتىنى ەسكەرتىلدى.
بۇدان بۇرىن ايازعا بايلانىستى قوستانايدا ءبىرقاتار مەكتەپ قاشىقتان وقۋعا اۋىستىرىلعانى بەلگىلى بولدى.