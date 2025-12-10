ق ز
    10:40, 10 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ەلوردادا باستاۋىش سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقيدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن استانادا اۋا رايىنا بايلانىستى 0-4-سىنىپ وقۋشىلارى ۇيدەن وقيتىن بولدى، دەپ حابارلايدى قالالىق ءبىلىم باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту школьники уроки оқушы сабақ
    فوتو: مۋحتور حولدوربەكوۆ/ Kazinform

    - 2025 -جىلعى 10-جەلتوقسان كۇنى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ەكىنشى اۋىسىمنىڭ 0-4-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    كەشە استانادا ءبىرىنشى اۋىسىمنىڭ 0-9-سىنىپ وقۋشىلارى قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىساتىنى ەسكەرتىلدى.

    بۇدان بۇرىن ايازعا بايلانىستى قوستانايدا ءبىرقاتار مەكتەپ قاشىقتان وقۋعا اۋىستىرىلعانى بەلگىلى بولدى.

     

    قوعام اۋارايى استانا
