ەلوردادا ايالدامانى سىندىرعان ەر ادام قاماۋعا الىندى
استانا. KAZINFORM - استانادا كەز كەلگەن ۆانداليزم جانە قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزۋ فاكتىلەرىنە قارسى جۇيەلى كۇرەس ءجۇرىپ جاتىر. كەزەكتى ۆاندالدى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى انىقتاپ، جاۋاپقا تارتتى، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، تۇنگى ۋاقىتتا 20 جاستاعى ەر ادام مولداعۇلوۆا كوشەسىمەن ءوتىپ بارا جاتىپ، ايالدامانىڭ ارتقى قابىرعاسىن تەۋىپ سىندىرعان. وقيعا سول ماڭداعى بەينەباقىلاۋ كامەراسىنا ءتۇسىپ قالدى. وقيعا ورنىنا پوليتسيا جاساعى جەتىپ، كۇدىكتىنى انىقتاپ، ۇستادى.
- اتالمىش ىسكە قاتىستى سوت ونى 10 كۇنگە قاماۋعا الۋ تۋرالى شەشىم شىعاردى. سونداي-اق ەر ادام زالالدىڭ وتەمىن تولەۋگە مىندەتتى. پوليتسيا مۇنداي قۇقىق بۇزۋشىلىقتار قولدانىستاعى زاڭناما اياسىندا قاتاڭ تۇردە توقتاتىلاتىنىن ەسكەرتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، استانادا «توقتا، ۆاندال» اكسياسى جالعاسىپ جاتىر. وعان ۆولونتەرلار، بەلسەندىلەر، تانىمال سپورتشىلار مەن قالا تۇرعىندارى قولداۋ كورسەتكەن. اكسيانىڭ ماقساتى - ۆانداليزمنىڭ الدىن الۋ جانە قالانى تازا ءارى ءتارتىپتى ساقتاۋ.
«زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتى اياسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى پروكۋراتۋرامەن بىرلەسە وتىرىپ، ۆانداليزمگە قارسى بەلسەندى جۇمىس جۇرگىزەدى. مۇلىكتى قاساقانا بۇزۋ نەمەسە زاقىمداۋ - 60 ا ە ك كولەمىندە ايىپپۇل نەمەسە 30 كۇنگە دەيىن قاماۋعا الۋ ارقىلى جازالانادى.
بۇدان بۇرىن ەلوردادا ماماندار الپينيستىك قۇرالداردىڭ كومەگىمەن بالالاردى قۇتقارعانىن جازدىق.