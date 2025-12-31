ەلوردادا الداعى مەرەكە كۇندەرى مەديتسينالىق ۇيىمدار قالاي جۇمىس ىستەيدى
استانا. KAZINFORM - جاڭا جىل مەرەكەلەرى كەزەڭىندە تۇرعىندارعا مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا استانا قالاسىنىڭ مەديتسينالىق ۇيىمدارىندا كۇشەيتىلگەن جۇمىس رەجيمى ۇيىمداستىرىلدى.
قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، استانادا العاشقى مەديتسينالىق-سانيتارلىق كومەك كورسەتەتىن 42 ۇيىم جۇمىس ىستەيدى.
امبۋلاتوريالىق-ەمحانالىق مەكەمەلەردە جالپى پراكتيكا دارىگەرلەرى، پەدياترلار، ورتا بۋىن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى مەن كەزەكشى اكىمشىلەردىڭ كەزەكشىلىك كەستەلەرى بەكىتىلگەن. دەمالىس جانە مەرەكە كۇندەرى شۇعىل جاعدايداعى ناۋقاستاردى قابىلداۋ، مەديتسينالىق تەكسەرۋ جۇرگىزۋ، رەتسەپت جازۋ جانە ۋاقىتشا ەڭبەككە جارامسىزدىعى پاراقتارىن ۇزارتۋ قامتاماسىز ەتىلەدى.
ەمحانالارداعى فيلتر-كابينەتتەر بەكىتىلگەن كەستەگە سايكەس كۇن سايىن ساعات 08:00 دەن 18:00 گە دەيىن جۇمىس ىستەيدى. شۇعىل مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ كابينەتتەرىنىڭ قىزمەتى تولىق كولەمدە ۇيىمداستىرىلعان.
ستاتسيونارلاردىڭ قابىلداۋ بولىمدەرى تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيدى. بەيىندى مامانداردىڭ، ورتا مەديتسينالىق پەرسونالدىڭ، سونداي-اق دياگنوستيكالىق قىزمەتتەردىڭ (زەرتحانا، ساۋلەلىك دياگنوستيكا) كەزەكشىلىگى قامتاماسىز ەتىلگەن. تۇرعىندار تاراپىنان كومەككە جۇگىنۋ سانى ارتقان جاعدايدا جۇمىلدىرىلاتىن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ رەزەرۆتىك بريگادالارى دا جاساقتالعان.
جەدەل مەديتسينالىق جاردەم مەن شۇعىل ارەكەت ەتۋ قىزمەتتەرى دە قالىپتى، تاۋلىك بويعى رەجيمدە قىزمەت كورسەتەدى. ەمحانالار، ستاتسيونارلاردىڭ قابىلداۋ بولىمدەرى جانە جەدەل جاردەم قىزمەتى اراسىندا ءوزارا بايلانىس قامتاماسىز ەتىلگەن.
مەرەكە كۇندەرى مەديتسينالىق ۇيىمداردىڭ جۇمىسى تاۋلىك بويى باقىلاۋدا بولادى.
ايتا كەتەلىك استانادا ەسىل جاعالاۋىنداعى مۇز ايدىنى ۋاقىتشا جابىلدى.