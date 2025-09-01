ەلوردادا العاشقى قوڭىراۋ سوعىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلىمىزدە ءبىلىم كۇنىنە وراي بارلىق مەكتەپتە سالتاناتتى ءىس-شارا ءوتتى.
استاناداعى ءبىز بارعان № 79-مەكتەپ ليتسەيدە 3397 وقۋشى ءبىلىم الىپ جاتىر.
بيىل 1-سىنىپقا 287 ءبۇلدىرشىن قابىلداندى.
سالتاناتتى ءىس-شارا مەملەكەتتىك تۋدى شىعارىپ، ءانۇراندى ورىنداۋدان باستالدى.
ودان ءارى 1-سىنىپ وقۋشىلارى ساپ تۇزەدى.
شارا بارىسىندا ءان ايتىلىپ، تاقپاق وقىلدى جانە مەكتەپ تابالدىرىعىن اتتاعان بالالارعا الىپپە تاراتىلدى.
- قۇرمەتتى قوناقتار، ۇستازدار مەن وقۋشىلار سىزدەردى ءبىلىم كۇنىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن. قۇرمەتتى بۇلدىرشىندەر بۇگىن سىزدەر ءۇشىن ەرەكشە كۇن، العاش مەكتەپ تابالدىرىعىن اتتاپ، ءبىلىم الەمىنە قادام باسىپ وتىرسىزدار. قۇرمەتتى اتا-انالار، بۇگىن سىزدەرمەن بىرگە بالالارىڭىزدا جاڭا ومىرگە قادام باسىپ وتىر، الداعى ۋاقىتتا ولار ءبىلىم الىپ، ءوسىپ جەتىلىپ سىزدەردىڭ ءۇمىتتى اقتايدى دەپ سەنەمىن. بالالاردىڭ ءار قادامىنا قۋانىپ، ولاردىڭ جەتىستىگىنە ورتاقتاسىپ جۇرە بەرىڭىزدەر. قۇرمەتتى ۇستازدار، جاڭا وقۋ جىلى سىزدەر ءۇشىن شىعارماشىلىق تابىسقا، جاڭا جەتىستىكتەر مەن قۋانىشتى ساتكە تولى بولسىن. سىزدەردىڭ ەڭبەك ۇرپاق تاربيەسىنىڭ نەگىزى، بولاشاقتىڭ باستاۋى. شاكىرتتەرىڭىزدىڭ ءار جەتىستىگى سىزدەردىڭ قاجىرلى ەڭبەگىڭىزدىڭ جەمىسى. سىزدەرگە مىقتى دەنساۋلىق، شابىت جانە قۋانىش تىلەيمىن، - دەپ قۇتتىقتادى مەكتەپ-ليتسەي ديرەكتورى قانات بايسالبايەۆ.
ايتا كەتسەك، وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بيىل 360 مىڭ بالا مەكتەپ تابالدىرىعىنان العاش رەت اتتاپ وتىر.
سونداي-اق وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى عاني بەيسەمبايەۆ قازاقستاندىقتاردى جاڭا وقۋ جىلىنىڭ باستالۋىمەن قۇتتىقتادى.
اۆتور
داۋلەت ىزتىلەۋ