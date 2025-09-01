ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:09, 01 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ەلوردادا العاشقى قوڭىراۋ سوعىلدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلىمىزدە ءبىلىم كۇنىنە وراي بارلىق مەكتەپتە سالتاناتتى ءىس-شارا ءوتتى.

    мектеп, оқушы, алғашқы қоңырау
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ/kazinform

    استاناداعى ءبىز بارعان № 79-مەكتەپ ليتسەيدە 3397 وقۋشى ءبىلىم الىپ جاتىر.

    мектеп, оқушы, алғашқы қоңырау
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ/kazinform

    بيىل 1-سىنىپقا 287 ءبۇلدىرشىن قابىلداندى.

    мектеп, оқушы, алғашқы қоңырау
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ/kazinform

    سالتاناتتى ءىس-شارا مەملەكەتتىك تۋدى شىعارىپ، ءانۇراندى ورىنداۋدان باستالدى.

    әліппе
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ/kazinform

    ودان ءارى 1-سىنىپ وقۋشىلارى ساپ تۇزەدى.

    мектеп, оқушы, алғашқы қоңырау
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ/kazinform

    شارا بارىسىندا ءان ايتىلىپ، تاقپاق وقىلدى جانە مەكتەپ تابالدىرىعىن اتتاعان بالالارعا الىپپە تاراتىلدى.

    мектеп, оқушы, алғашқы қоңырау
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ/kazinform

    - قۇرمەتتى قوناقتار، ۇستازدار مەن وقۋشىلار سىزدەردى ءبىلىم كۇنىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن. قۇرمەتتى بۇلدىرشىندەر بۇگىن سىزدەر ءۇشىن ەرەكشە كۇن، العاش مەكتەپ تابالدىرىعىن اتتاپ، ءبىلىم الەمىنە قادام باسىپ وتىرسىزدار. قۇرمەتتى اتا-انالار، بۇگىن سىزدەرمەن بىرگە بالالارىڭىزدا جاڭا ومىرگە قادام باسىپ وتىر، الداعى ۋاقىتتا ولار ءبىلىم الىپ، ءوسىپ جەتىلىپ سىزدەردىڭ ءۇمىتتى اقتايدى دەپ سەنەمىن. بالالاردىڭ ءار قادامىنا قۋانىپ، ولاردىڭ جەتىستىگىنە ورتاقتاسىپ جۇرە بەرىڭىزدەر. قۇرمەتتى ۇستازدار، جاڭا وقۋ جىلى سىزدەر ءۇشىن شىعارماشىلىق تابىسقا، جاڭا جەتىستىكتەر مەن قۋانىشتى ساتكە تولى بولسىن. سىزدەردىڭ ەڭبەك ۇرپاق تاربيەسىنىڭ نەگىزى، بولاشاقتىڭ باستاۋى. شاكىرتتەرىڭىزدىڭ ءار جەتىستىگى سىزدەردىڭ قاجىرلى ەڭبەگىڭىزدىڭ جەمىسى. سىزدەرگە مىقتى دەنساۋلىق، شابىت جانە قۋانىش تىلەيمىن، - دەپ قۇتتىقتادى مەكتەپ-ليتسەي ديرەكتورى قانات بايسالبايەۆ.

    мектеп, оқушы, алғашқы қоңырау
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ/kazinform

    ايتا كەتسەك، وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بيىل 360 مىڭ بالا مەكتەپ تابالدىرىعىنان العاش رەت اتتاپ وتىر.

    Келешек мектептері: Ақтауда 300 орындық білім ордасы ашылды
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ/kazinform

    سونداي-اق وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى عاني بەيسەمبايەۆ قازاقستاندىقتاردى جاڭا وقۋ جىلىنىڭ باستالۋىمەن قۇتتىقتادى.

    әліппе
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ/kazinform
    мектеп, оқушы, алғашқы қоңырау, әліппе
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ/kazinform

    اۆتور

    داۋلەت ىزتىلەۋ

    تەگ:
    ءبىلىم جانە عىلىم استانا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار