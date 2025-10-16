21:10, 16 - قازان 2025 | GMT +5
ەلوردادا 18 جاستاعى ستۋدەنت كوپىردەن سەكىرىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى اقپاراتتى راستادى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
- ءوز-وزىنە قول جۇمساۋ دەرەگى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ امالدارى باستالدى. الدىن الا مالىمەتكە سايكەس، 18 جاستاعى استانالىق كوپىردەن سەكىرىپ كەتكەن. قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر. تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ وتىر، - دەپ حابارلادى پوليتسيا دەپارتامەنتى.
قازىر پوليتسەيلەر بۇل قايعىلى وقيعانىڭ سەبەبىن انىقتاپ جاتىر.
ەسكە سالا كەتسەك، بيىلعى جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىندە ستۋدەنت قىز قايتىس بولدى. سونىمەن قاتار ءى ءى م استانادا ستۋدەنتتەردىڭ سۋيتسيدىنە قاتىستى ساراپتاما قورىتىندىسى جاقىندا دايىن بولاتىنىن ايتقان ەدى.