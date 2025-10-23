ەلوردا تاريحىنىڭ جىلناماسىنا اينالعان قوس باسىلىمعا 35 جىل تولدى
استانا. KAZINFORM - بەيبىتشىلىك جانە كەلىسىم سارايىندا «elorda aqparat» مەدياحولدينگىنىڭ قۇرامىنداعى «Astana Aqshamy» جانە «ۆەچەرنيايا استانا» گازەتتەرىنىڭ 35 جىلدىق مەرەيتويىنا ارنالعان «ەلوردا شەجىرەسى» اتتى سالتاناتتى كونسەرت ءوتتى.
ونەر جۇلدىزدارىنىڭ كونسەرتى باستالماس بۇرىن پرەزيدەنت اكىمشىلىگى مەملەكەتتىك كەڭەسشىسى حاتشىلىعىنىڭ كونسۋلتانتى قالقامان سارين ءسوز الىپ، مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قاريننىڭ قۇتتىقتاۋ حاتىن وقىپ بەردى.
- قۇرمەتتى «استانا اقشامى» جانە «ۆەچەرنيايا استانا» گازەتتەرىنىڭ ۇجىمى! سىزدەردى قوس باسىلىمنىڭ 35 جىلدىق مەرەيتويىمەن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن. وتكەن 35 جىل - تاۋەلسىزدىك جىلدارىمەن تۇسپا-تۇس كەلگەن استانانىڭ قالىپتاسۋى مەن ءوسىپ-وركەندەۋىنىڭ ايناسىنا اينالعان كەزەڭ. وسى جىلدار ىشىندە گازەتتەردىڭ ءار سانىندا ەلوردانىڭ تىنىس- تىرشىلىگى، قوعام ومىرىندەگى ماڭىزدى وقيعالار مەن ەلدىك ىستەر كەڭىنەن قامتىلىپ كەلەدى. «استانا اقشامى» گازەتىندە جاريالانعان ەل تاريحىنداعى تاعدىرلى شەشىمدەردىڭ جاڭعىرىعى تاۋەلسىزدىك جىلناماسىنداعى ايشىقتى وقيعالار ويلى وقىرماننىڭ جۇرەگىنە جول تاۋىپ، ىستىق ىقىلاسىنا بولەندى. ال «ۆەچەرنيايا استانا» گازەتى ءوز وقىرمانىن ساپالى ءارى شىنايى اقپاراتپەن قامتاماسىز ەتىپ، قالا ءومىرىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن كوتەرىپ، مازمۇندى دا بەدەلدى باسىلىمعا اينالدى. ەكى باسىلىم دا بىرنەشە مارتە ۇلتتىق جانە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ماراپاتتارعا يە بولىپ، وزدەرىنىڭ كاسىبي دەڭگەيىن بيىكتەتىپ، جاڭا مەديا كەڭىستىگىندە لايىقتى ورىن الدى. قازىرگى تاڭدا «elorda aqparat» مەدياحولدينگى قۇرامىنا كىرەتىن رەداكسيالار ەلوردانىڭ باستى اقپارات كوزىنە اينالىپ، قوعامدىق پىكىر قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتىپ وتىر. سىزدەردىڭ قالانىڭ دامۋى مەن ەلدىڭ وركەندەۋى جولىنداعى شىعارماشىلىق ەڭبەكتەرىڭىزگە تابىس تىلەيمىن. ەلوردامەن بىرگە وركەندەپ، حالقىمىزدىڭ سەنىمدى اقپارات كوزى بولىپ قالا بەرۋلەرىڭىزگە تىلەكتەسپىن. قالامدارىڭىزدان قۋات كەتپەسىن، - دەلىنگەن ق ر مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قاريننىڭ قۇتتىقتاۋ حاتىندا.
ال ق ر پرەزيدەنتى باسپاءسوز حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى ەرجان بايتىلەس پرەزيدەنت كومەكشىسى - باسپا ءسوز حاتشىسى رۋسلان جەلدىبايدىڭ قۇتتىقتاۋ حاتىن وقىدى.
ول بۇل باسىلىمدار ەلوردامىزدىڭ تىنىس- تىرشىلىگىن، قالانىڭ ءوسىپ-وركەندەۋ كەزەڭدەرىن گازەت بەتتەرىندە كەڭىنەن دارىپتەپ كەلە جاتقانىن اتاپ وتەدى.
- قوس گازەتتە جارىق كورگەن كوپتەگەن ماقالا استانا تۇرعىندارىنىڭ مۇڭ-مۇقتاجىنا نازار اۋدارىپ، تۇيتكىلدى ماسەلەلەردىڭ شەشىلۋىنە وڭ ىقپال ەتتى. باسىلىمداردىڭ وقىرمانى ءاردايىم كوپ بولۋىنا تىلەكتەسپىن، - دەلىنگەن قۇتتىقتاۋ حاتتا.
كونسەرتتە قايرات باەكەنوۆ، قۇرماش ماحان، وزگەرىس شەرىكباي، مارجان اراپبايەۆا، ايگۇل قوسان، گۇلسىم مىرزابەك، رۋحيا بايدۇكەنوۆا سىندى ونەر مايتالماندارى، سونىمەن قاتار «قورقىت» ەتنو فولكلورلىق ءانسامبلى، «جاستار تەاترىنىڭ» ارتيستەرى، «اينالايىن» بالالار حورى ونەر كورسەتتى.
مارلان جيەمباي