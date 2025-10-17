ەلوردا 2026-جىلى بەسىنشى دۇنيەجۇزىلىك كادەتتەر ويىنىن وتكىزەدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلى قازاقستاننىڭ باس قالاسى - استانا حالىقارالىق اسكەري سپورت كەڭەسىنىڭ (CISM) بەسىنشى دۇنيەجۇزىلىك كادەتتەر ويىندارى وتەتىن الاڭعا اينالادى.
مۇنداي شەشىم ۇيىم پرەزيدەنتى روليم گومەستىڭ توراعالىعىمەن ابۋ-دابيدە وتكەن اسكەري سپورت كەڭەسىنىڭ الەمدىك سيمپوزيۋمىندا قابىلداندى.
قازاقستاننىڭ اۋقىمدى جارىستى قابىلداۋعا دايىن ەكەنى تۋرالى قورعانىس مينيسترلىگى سپورت كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى پولكوۆنيك ارمان ابەۋوۆ CISM ديرەكتورلار كەڭەسىنە مۇشە ەلدەرىنىڭ 15 وكىلى الدىندا مالىمدەدى. CISM باسشىلىعى ەلىمىزدىڭ سپورتتىق ينفراقۇرىلىمىنىڭ دەڭگەيىن، ۇيىمداستىرۋشىلىق الەۋەتىن جانە ويىندارعا جۇيەلى دايىندىقتى جوعارى باعالادى.
كادەت ويىندارىنىڭ باعدارلاماسىنا بەس سپورت ءتۇرى ەنەدى: بوكس، قازاق كۇرەسى، جەڭىل اتلەتيكا، ءجۇزۋ جانە شاعىن فۋتبول. بۇل جارىستارعا الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن ۇزدىك كۋرسانتتار مەن اسكەري وقۋ ورىندارىنىڭ وكىلدەرى قاتىسادى دەپ كۇتىلۋدە.
الداعى ويىندار بولاشاق وفيتسەرلەر اراسىنداعى دوستىقتى نىعايتۋعا، تاجىريبە الماسۋعا جانە پاتريوتتىق ءارى سپورتتىق قۇندىلىقتاردى دارىپتەۋگە ارنالعان ماڭىزدى الاڭ بولماق.
قازاقستان ءۇشىن مۇنداي حالىقارالىق جاستار تۋرنيرىن وتكىزۋ - ۇلتتىق اسكەري-سپورتتىق جۇيەنىڭ جوعارى دەڭگەيدە دامىعانىنىڭ ايعاعى. بۇگىندە ەلىمىزدە قورعانىس مينيسترلىگى، ۇلتتىق ۇلان، توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى جانە شەكارا قىزمەتىنىڭ قاراماعىنداعى التى اسكەري جوعارى وقۋ ورنى مەن قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ اسكەري-سپورت كوللەدجى جۇمىس ىستەيدى.
بۇعان دەيىن دۇنيەجۇزىلىك كادەتتەر ويىندارى انكارادا (تۇركيا، 2010)، ساليناستا/كيتودا (ەكۆادور، 2014)، سانكت-پەتەربۋرگتە (رەسەي، 2022) جانە كاراكاستا (ۆەنەسۋەلا، 2024) وتكەن بولاتىن.