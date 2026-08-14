ەلوردانىڭ ينفراقۇرىلىمى جوق شەتكەرى اۋماقتارىندا تۇرعىن ۇيلەر سالۋعا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردانىڭ ينفراقۇرىلىمى جوق شەتكەرى اۋماقتارىندا كوپپاتەرلى تۇرعىن ۇيلەر سالۋعا 2035 -جىلعا دەيىن ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى. بۇل تۋرالى بۇگىن استانا قالالىق ءماسليحاتىنىڭ كەزەكتەن تىس سەسسياسىندا ءمالىم بولدى.
اتالعان ماسەلە بويىنشا بايانداما جاساعان استانا قالاسىنىڭ ساۋلەت، قالا قۇرىلىسى جانە جەر قاتىناستارى باسقارماسىنىڭ باسشىسى التىنبەك احمەتوۆتىڭ ايتۋىنشا، پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارىنىڭ 2025 -جىلعى 10-قاراشاداعى حاتتامالىق تاپسىرماسىن ورىنداۋ ماقساتىندا ەلوردانىڭ ساۋلەتتىك كەلبەتىن قالىپتاستىرۋ جانە قالا قۇرىلىسىن جوسپارلاۋ قاعيدالارىنا ءتيىستى وزگەرتۋلەر ەنگىزىلدى.
- قاعيدالاردى قالانىڭ شەتكەرى اۋماقتارىندا باس جوسپار جوباسىمەن ماگيسترالدىق-ينجەنەرلىك جەلىلەرمەن جانە الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىممەن قامتاماسىز ەتىلمەگەن جەرلەردە جەر ۋچاسكەسىن بەرۋگە جانە كوپپاتەرلى تۇرعىن ۇيلەر سالۋعا 2035 -جىلعا دەيىن ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزۋ كوزدەيتىن تارماقپەن تولىقتىرۋ ۇسىنىلادى. قازىرگى ۋاقىتتا قاعيدالار جوباسى ۋاكىلەتتى ورگاندارمەن كەلىسىلدى. اتالعان جوبا قولدانىستاعى زاڭنامالارعا قايشى كەلمەيدى جانە قۇقىقتىق اكتىلەرگە قويىلاتىن تالاپتارعا ساي. جوبانى قابىلداۋ قارجىلىق شىعىنداردى تالاپ ەتپەيدى. جەكە كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرى ءۇشىن قوسىمشا اكىمشىلىك كەدەرگىلەر تۋدىرمايدى، - دەدى ول.
باسقارما باسشىسى ەلوردانىڭ اكىمشىلىك اۋداندىق الاڭدارى وزگەرەتىندىگىن دە ءمالىم ەتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، ەندى الماتى اۋدانى – 8412، ەسىل اۋدانى – 20518، نۇرا اۋدانى – 18516، سارايشىق اۋدانى 6953 گەكتار بولادى. سونداي-اق، بايقوڭىر اۋدانىنىڭ شەكاراسى – 18190، ال سارىارقا اۋدانىنىڭ شەكاراسى 7144 گەكتار بولىپ بەكىتىلەدى.