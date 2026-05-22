ەلوردالىق جاس تۇلەكتەر LRT- دا «اق بانتيك» ءانىن شىرقادى
استانا. KAZINFORM - استاناداعى 91-مەكتەپ-گيمنازياسى تۇلەكتەرى سوڭعى قوڭىراۋ قارساڭىندا ەرەكشە فورماتتاعى اسەرلى مۋزىكالىق فلەشموب ۇيىمداستىردى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
جاس تۇلەكتەر بالالىق شاقپەن قوشتاسۋ مەن اق ارماننىڭ سيمۆولىنا اينالعان مۇحتار شاحانوۆتىڭ «اق بانتيك» ءانىن ەلورداداعى LRT ۆاگونىندا ورىنداپ، كوپشىلىككە ەرەكشە كوڭىل كۇي سىيلادى.
تۇلەكتەردىڭ ايتۋىنشا، ءبىلىم ورداسىنىڭ ماڭىنان بوي كوتەرگەن LRT ولار ءۇشىن تەك زاماناۋي كولىك ينفراقۇرىلىمىنىڭ نىسانى عانا ەمەس، استانانىڭ قارقىندى دامۋى مەن بولاشاققا ۇمتىلىسىنىڭ بەلگىسى. سوندىقتان مەكتەپپەن قوشتاسۋ ءساتىن قالانىڭ جاڭا دامۋ كەزەڭىمەن بايلانىستىرۋ يدەياسى وقۋشىلار تاراپىنان ۇلكەن قولداۋ تاپقان.
اق جەيدە مەن اق بانتيك تاققان تۇلەكتەردىڭ ءان ورىنداۋى جولاۋشىلارعا ەرەكشە اسەر قالدىردى. ءان ارقىلى ولار مەكتەپ قابىرعاسىنداعى بالالىق شاقپەن قوشتاسۋ سەزىمىن، ۇستازدارعا دەگەن العىسىن، تۋعان قالاعا دەگەن سۇيىسپەنشىلىگىن جانە بولاشاققا دەگەن سەنىمىن جەتكىزۋگە تىرىستى.
- تۇلەكتەرىمىزدىڭ تاريحي مەكتەپ ءبىتىرۋ ءساتى مەن LRT- نىڭ ىسكە قوسىلۋ كەزەڭى قاتار كەلىپ وتىر. وسى ورايدا ءبىز ۇلتتىق قۇندىلىقتارىمىزدى دارىپتەپ، جاستاردىڭ تۋعان قالاعا دەگەن قۇرمەتىن كورسەتۋ ماقساتىندا وسىنداي ەرەكشە ءىس-شارا ۇيىمداستىردىق. بۇل تۇلەكتەردىڭ ەستە قالارلىق ساتتەرىنىڭ ءبىرى بولادى دەپ سەنەمىز، - دەدى مەكتەپ ديرەكتورىنىڭ تاربيە ءىسى جونىندەگى ورىنباسارى گۇلنار احمەتوۆا.
ايتا كەتەيىك، بيىل استانادا 16 مىڭنان استاپ تۇلەك مەكتەپ بىتىرەدى.
بۇعان دەيىن قالا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك LRT جوباسى تولىق ىسكە اسسا، ۇزىندىعى 100 شاقىرىمعا جەتەتىنىن ايتتى.