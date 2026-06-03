ەلورداداعى تۇنگى ءورت: ساۋنادان شىققان جالىن كوتتەدجگە وتكەن
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ الماتى اۋدانىنداعى سىلەتى كوشەسىندە ەكى قاباتتى ساۋنا عيماراتىنان ءورت شىقتى.
جالىن ساۋنانىڭ ءبىر قاباتتى جاپسارلاس قۇرىلىسىنا، كەيىن جاقىن ورنالاسقان ەكى قاباتتى كوتتەدجدىڭ جاپسارلاس قۇرىلىسىنا تارادى، دەپ حابارلايدى ت ج م باسپاءسوز قىزمەتى.
- ءورت ءسوندىرۋ بولىمشەلەرى كەلگەن كەزدە عيمارات اشىق جانىپ، جالىن ءورشىپ كەتكەن ەدى. وقيعا ورنىندا ءورت ءسوندىرۋ شتابى قۇرىلدى. ءورتتى ءسوندىرۋ ءۇشىن ۇزدىكسىز سۋ جەتكىزۋ ۇيىمداستىرىلىپ، بىرنەشە ءورت وقپانى ەنگىزىلدى. قابىلدانعان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە كوتتەدجدى ورتتەن قورعاپ، جالىننىڭ ودان ءارى تارالۋىنا جول بەرىلگەن جوق، - دەپ حابارلادى ت ج م.
ءورتتى ءسوندىرۋ جۇمىستارىنا قويۋ ءتۇتىن كەدەرگى جاساپ، جوعارى تەمپەراتۋرا جانە جالىننىڭ جىلدام تارالۋى جاعدايدى قيىنداتا تۇسكەن. ءورتتىڭ ورشۋىنە جانعىش ماتەريالداردىڭ كوپ مولشەردە بولۋىنان تۋعان جوعارى ءورت جۇكتەمەسى اسەر ەتىپتى.
وسىلايشا، 540 شارشى مەتر اۋماقتى شارپاعان ءورت تولىق ءسوندىرىلدى. زارداپ شەككەندەر جوق. ت ج م ماماندارى ءورتتىڭ شىعۋ سەبەبىن انىقتاپ جاتىر.