ەلورداداعى قاتتى قالدىقتار پوليگونىنداعى ءورتتى ءسوندىرۋ جۇمىستارى ءالى ءجۇرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەلوردانىڭ بايقوڭىر اۋدانىنداعى قاتتى تۇرمىستىق قالدىقتار پوليگونىنان شىققان ءورتتى ءسوندىرۋ جۇمىستارى تاۋلىك بويى ۇزدىكسىز جۇرگىزىلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى قر توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءورتتى ءسوندىرۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا نەگىزگى كۇشتەر مەن قۇرالدار جۇمىلدىرىلعان ەكى ۋچاسكە قۇرىلدى.
سونىمەن قاتار ءورت وشاقتارىن وقشاۋلاۋ جانە جالىننىڭ ودان ءارى تارالۋىنا جول بەرمەۋ ماقساتىندا پوليگون اۋماعىن ينەرتتى ماتەريالمەن جابۋ بويىنشا ينجەنەرلىك جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. قازىرگى ۋاقىتتا پوليگونعا 14,85 مىڭ تونناعا جۋىق ينەرتتى ماتەريال جەتكىزىلدى.
جۇمىستاردىڭ جۇرگىزىلۋى قاتتى تۇتىنگە، جينالعان قالدىقتاردىڭ تۇراقسىز بولۋىنا بايلانىستى قيىنداپ كەتتى. بۇل ارنايى تەحنيكانىڭ قوزعالىسىن شەكتەپ، مانيەۆر جاساۋىنا كەدەرگى كەلتىرىپ وتىر.
سۋمەن ۇزدىكسىز قامتاماسىز ەتۋ ءورت گيدرانتىنان سۋ تاسىمالدايتىن ءورت ءسوندىرۋ اۆتوتسيستەرنالارى مەن سۋ تاسيتىن ارنايى كولىكتەر ارقىلى جۇزەگە اسىرىلۋ ۇستىندە.
ءورتتى سوندىرۋگە ت ج د مەن ج ا و 120 عا جۋىق جەكە قۇرامى جانە 150 تەحنيكاسى جۇمىلدىرىلعان.
جاعداي ت ج م-نىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا.