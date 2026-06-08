ەلورداداعى LRT نىساندارىندا قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردا تۇرعىندارىنىڭ LRT عا دەگەن قىزىعۋشىلىعىنىڭ ارتۋىنا بايلانىستى ق ر ءى ءى م ۇلتتىق ۇلانىنىڭ اسكەري قىزمەتشىلەرى ستانسيالاردا جولاۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتىپ جاتىر.
ۇلاندىقتار قوعامدىق ءتارتىپتى قاداعالاۋعا، قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىنىڭ ساقتالۋىنا، جولاۋشىلار قوزعالىسىن رەتتەۋگە كومەكتەسەدى.
ستانسيالارداعى تۇراقتىلىقتى ۇيلەستىرۋ قاجەتتىلىگى جولاۋشىلار اعىنىنىڭ جانە تۇرعىنداردىڭ جاڭا كولىك وبەكتىسىنە دەگەن سۇرانىسىنىڭ ارتۋىنا بايلانىستى تۋىنداپ وتىر.
قوعامدىق ءتارتىپ اسكەرىنىڭ ساربازدارى ستانتسيالاردىڭ ىشىندە عانا ەمەس، وعان ىرگەلەس اۋماقتاردا دا قىزمەت اتقارادى. دالىرەك ايتساق، ازاماتتارعا كومەك كورسەتەدى جانە جولاۋشىلاردىڭ قاۋىپسىز قوزعالىسىن قامتاماسىز ەتەدى.
نەگىزگى مىندەت - ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋ، سونداي-اق قوعامدىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ. ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە جانە توتەنشە جاعدايلارعا جول بەرمەۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى.
- قازىرگى تاڭدا قىزمەت 17 ستانسيادا ەكى اۋىسىمدىق رەجيممەن جۇرگىزىلىپ جاتىر. ستانسيالاردا جولاۋشىلار اعىنىن رەتتەۋگە جانە تۇراقتىلىقتىڭ ساقتالۋىنا باسىمدىق بەرىلىپ وتىر. اتالمىش شارالار پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىمەن، كولىك قىزمەتتەرىنىڭ وكىلدەرىمەن جانە LRT اكىمشىلىگىمەن تىعىز بىرلەسىپ ۇيىمداستىرىلعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان دەيىن استاناداعى LRT عا «تارلان استانا» اتاۋى بەرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز.