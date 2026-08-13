ەلوردادا ۇلى دالا داڭعىلىنان سىعاناق كوشەسىنە دەيىنگى ۋچاسكە ۋاقىتشا ءىشىنارا جابىلادى
استانا. KAZINFORM - ۇلى دالا داڭعىلىنان سىعاناق كوشەسىنە دەيىنگى ۋچاسكەدە ش. ايتماتوۆ كوشەسىندە توسەمىنىڭ جوعارعى قاباتىن سالۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلمەكشى.
وسىعان بايلانىستى، اعىمداعى جىلدىڭ 12 مەن 24-تامىز ارالىعىندا اتالعان ۋچاسكەدەگى قوزعالىس ءىشىنارا جابىلاتىن بولادى. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى ءمالىم ەتتى.
- بۇل رەتتە اۆتوكولىك قۇرالدارىنىڭ قوزعالىسى جولدىڭ ءبىر جاعىمەن ۇيىمداستىرىلادى. جۇرگىزۋشىلەر مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەردەن ءوز باعىتتارىن الدىن الا جوسپارلاپ، قوزعالىستى ۇيىمداستىرۋدا مۇمكىن بولاتىن وزگەرىستەردى ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە قولايسىزدىقتاردى ازايتۋ ماقساتىندا ۋاقىتشا جول بەلگىلەرى مەن باعىتتاۋشى كورسەتكىشتەر ورناتىلادى.
ايتا كەتەيىك، استانادا بوگەنباي باتىر داڭعىلى تامىزدىڭ سوڭىنا دەيىن جابىلادى.