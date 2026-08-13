KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلوردادا ۇلى دالا داڭعىلىنان سىعاناق كوشەسىنە دەيىنگى ۋچاسكە ۋاقىتشا ءىشىنارا جابىلادى

    استانا. KAZINFORM - ۇلى دالا داڭعىلىنان سىعاناق كوشەسىنە دەيىنگى ۋچاسكەدە ش. ايتماتوۆ كوشەسىندە توسەمىنىڭ جوعارعى قاباتىن سالۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلمەكشى.

    Жол төсемін жөндеу: Мәңгілік Ел даңғылы мен Керей, Жәнібек көшелерінің бір бөлігі жабылады
    Фото: Әділет Бірімқұлов/Kazinform

    وسىعان بايلانىستى، اعىمداعى جىلدىڭ 12 مەن 24-تامىز ارالىعىندا اتالعان ۋچاسكەدەگى قوزعالىس ءىشىنارا جابىلاتىن بولادى. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى ءمالىم ەتتى.

    - بۇل رەتتە اۆتوكولىك قۇرالدارىنىڭ قوزعالىسى جولدىڭ ءبىر جاعىمەن ۇيىمداستىرىلادى. جۇرگىزۋشىلەر مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەردەن ءوز باعىتتارىن الدىن الا جوسپارلاپ، قوزعالىستى ۇيىمداستىرۋدا مۇمكىن بولاتىن وزگەرىستەردى ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە قولايسىزدىقتاردى ازايتۋ ماقساتىندا ۋاقىتشا جول بەلگىلەرى مەن باعىتتاۋشى كورسەتكىشتەر ورناتىلادى.

    ايتا كەتەيىك، استانادا بوگەنباي باتىر داڭعىلى تامىزدىڭ سوڭىنا دەيىن جابىلادى.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور