ەلوردادا ۇلتتىق مۋزىكا مەن الەم كلاسسيكاسىنىڭ تۋىندىلارى شىرقالدى
استانا. KAZINFORM - روزا باعلانوۆا اتىنداعى «قازاق كونسەرت» مەملەكەتتىك اكادەميالىق كونسەرتتىك ۇيىمىندا قازاق مەملەكەتتىك سيمفونيالىق وركەسترىنىڭ «جاڭا الەم» كونسەرتى ءوتتى.
كونسەرتتە قازاق كومپوزيتورلارىنىڭ تاڭداۋلى تۋىندىلارى مەن الەم كلاسسيكاسىنىڭ جاۋھار شىعارمالارى ورىندالدى. احمەت جۇبانوۆتىڭ تۋعانىنا 120 جىل تولۋىنا وراي احمەت جۇبانوۆ پەن لاتيف حاميديدىڭ «اباي» وپەراسىنداعى ءبي سيۋيتاسى كوپشىلىككە ۇسىنىلدى.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، سونداي-اق كەش بارىسىندا ەدۆارد گريگتىڭ «پەر گيۋنت» سيۋيتاسىنىڭ ءبىرىنشى ءبولىمى مەن انتونين دۆورجاكتىڭ ايگىلى 9-«جاڭا الەم» سيمفونياسى شىرقالدى.
كونسەرت ۇلتتىق مۋزىكانىڭ باي مۇراسىن ناسيحاتتاۋعا، تىڭدارمان تالعامىن وسىرۋگە جانە الەم كلاسسيكاسىنىڭ ۇزدىك شىعارمالارىن كوپشىلىككە تانىستىرۋعا باعىتتالدى. مۇنداي كەشتەر ەلىمىزدەگى سيمفونيالىق مۋزىكانىڭ دامۋىنا ىقپال ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق ۇلان العاش رەت جاساندى ينتەللەكت قولدانىلعان كونسەرت وتكىزدى.