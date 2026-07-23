ەلوردادا ايەل 60 تان استام ازاماتتى 500 ميلليون تەڭگەدەن استام سوماعا الداپ كەتكەن
استانا. KAZINFORM - سوت ۇكىمىمەن ول كىنالى دەپ تانىلىپ، 6 جىل 8 اي مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەسىلدى.
استانا قالاسىندا ايەل ادام الداۋ جانە سەنىمدى تەرىس پايدالانۋ ارقىلى تانىستارىنا، كورشىلەرىنە جانە بۇرىننان ارالاساتىن ادامدارعا قاتىستى بىرنەشە رەت الاياقتىق ارەكەتتەر جاساعان. ونىڭ ۇزاق ۋاقىت بويى جاۋاپكەرشىلىكتەن جالتارۋىنا جابىرلەنۋشىلەرمەن اراداعى سەنىمدى قارىم-قاتىناسى سەبەپ بولعان.
- ول ازاماتتاردى ءوزىنىڭ ءتۇرلى بايلانىستارى مەن يپوتەكانى جەدەل راسىمدەۋگە، تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جاعدايلارى بار ەكەنىنە سەندىرىپ، جاڭىلىستىرعان. وسى سىلتاۋمەن جابىرلەنۋشىلەردى وزىنە اقشا بەرۋگە، ءوز اتىنا نەسيە راسىمدەۋگە نەمەسە جىلجىمايتىن مۇلىكتەرىن كەپىلگە قويۋعا كوندىرىپ، كەيىن الىنعان قاراجاتتى يەمدەنىپ وتىرعان. سونداي-اق دەكرەتتىك تولەمدەردى راسىمدەۋگە كومەكتەسەتىنىن ايتىپ، پايىزبەن اقشا الىپ، ونى ۇستەمە پايداسىمەن قايتاراتىنىنا ۋادە بەرگەنىمەن، ءوز مىندەتتەمەلەرىن ورىنداماعان.
ماسەلەن، جابىرلەنۋشىنىڭ سەنىمىنە كىرگەن سوتتالۋشى ونى بانككە ەكى بولمەلى پاتەرىن 16 ميلليون تەڭگە كولەمىندەگى نەسيەگە كەپىلگە قويۋعا كوندىرگەن. ول نەسيەنى ءوزى تولەيتىنىن جانە ءۇش بولمەلى پاتەر ساتىپ الۋعا كومەكتەسەتىنىن ۋادە ەتكەن. الايدا الىنعان اقشانى ءوز پايداسىنا جۇمساعان. باستاپقىدا نەسيەنىڭ ءبىر بولىگىن تولەگەنىمەن، كەيىن تولەمدەردى توقتاتىپ، بايلانىسقا شىقپاي قويعان. سونىڭ سالدارىنان جابىرلەنۋشىگە 9 ميلليون تەڭگەدەن استام ماتەريالدىق زالال كەلتىرىلگەن،-دەلىنگەن حابارلامادا.
تاعى ءبىر جاعدايدا ايەل جابىرلەنۋشىدەن ونىڭ جۇبايىنىڭ دەكرەتتىك تولەمىن كوبەيتىپ بەرۋگە كومەكتەسەمىن دەگەن جەلەۋمەن 5 ميلليون تەڭگەدەن استام اقشا الىپ، ۋادەسىن ورىنداماي، قاراجاتتى تولىقتاي يەمدەنگەن.
جالپى العاندا، ونىڭ قىلمىستىق ارەكەتتەرىنىڭ سالدارىنان جابىرلەنۋشىلەرگە 500 ميلليون تەڭگەدەن استام ماتەريالدىق زالال كەلتىرىلگەن.
مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى سوتتا سوتتالۋشىنىڭ كىناسىن دالەلدەيتىن جەتكىلىكتى ايعاقتاردى ۇسىندى. سوتتالۋشى كىناسىن ءىشىنارا مويىنداپ، جەكەلەگەن ەپيزودتار بويىنشا جاساعان ىسىنە وكىنىش ءبىلدىردى.
سوت ۇكىمىمەن ول كىنالى دەپ تانىلىپ، 6 جىل 8 اي مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەسىلدى.
جابىرلەنۋشىلەرگە كەلتىرىلگەن ماتەريالدىق زالالدى ءوندىرۋ تۋرالى ازاماتتىق تالاپتارى قاناعاتتاندىرىلدى.
سوت ۇكىمى زاڭدى كۇشىنە ەندى.