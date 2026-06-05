KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلوردادا Astana Half Marathon اياسىندا قانداي كوشەلەر جابىلادى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا 7-ماۋسىم كۇنى مەرەيتويلىق Astana Half Marathon جارىسى وتەدى.

    Елордада Astana Half Marathon аясында қандай көшелер жабылады
    Фото: Астана әкімдігі

    وعان الەمنىڭ 30 دان استام ەلىنەن شامامەن 7 مىڭ جەلاياق قاتىسادى. وسىعان بايلانىستى قالا كوشەلەرىنىڭ ءبىرقاتارىندا كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

    6-ماۋسىم كۇنى ساعات 06:00 دەن 7-ماۋسىم ساعات 18:00 گە دەيىن تاۋەلسىزدىك داڭعىلىنىڭ ج. ناجىمەدەنوۆ كوشەسىنەن ا. بايتۇرسىن ۇلى كوشەسىنە دەيىنگى بولىگىندە قوزعالىس ءىشىنارا شەكتەلەدى.

    جارىس وتەتىن 7-ماۋسىم كۇنى مىنا ۋچاسكەلەردە كولىك قوزعالىسى ۋاقىتشا توقتاتىلادى:

    • سارايشىق كوشەسى (ر. قوشقاربايەۆ داڭعىلىنان اقمەشىت كوشەسىنە دەيىن) - ساعات 06:00 دەن 07:30 عا دەيىن؛

    • د. قونايەۆ كوشەسى (اقمەشىت كوشەسىنەن «قازاق راديوسى» كوشەسىنە دەيىن) - ساعات 06:10 نان 06:50 گە دەيىن؛

    • «قازاق راديوسى» كوشەسى (د. قونايەۆ كوشەسىنەن دوستىق كوشەسىنە دەيىن) - ساعات 06:10 نان 06:50 گە دەيىن؛

    • دوستىق كوشەسى («قازاق راديوسى» كوشەسىنەن اقمەشىت كوشەسىنە دەيىن) - ساعات 06:10 نان 06:50 گە دەيىن؛

    • اقمەشىت كوشەسى (سارايشىق كوشەسىنەن كەرەي، جانىبەك حاندار كوشەسىنە دەيىن) - ساعات 06:10 نان 08:10 عا دەيىن؛

    • اقمەشىت كوشەسى (بۇقار جىراۋ كوشەسىنەن تۇركىستان كوشەسىنە دەيىن، EXPO حالىقارالىق كورمە ورتالىعى ماڭىندا) - ساعات 06:30 دان 07:25 كە دەيىن؛

    • تۇركىستان كوشەسى (اقمەشىت كوشەسىنەن كەرەي، جانىبەك حاندار كوشەسىنە دەيىن) - ساعات 06:35 تەن 08:15 كە دەيىن؛

    • تۇركىستان كوشەسى (كەرەي، جانىبەك حاندار كوشەسىنەن سىعاناق كوشەسىنە دەيىن) - ساعات 06:45 تەن 08:20 عا دەيىن؛

    • سىعاناق كوشەسى (تۇركىستان كوشەسىنەن ي. پانفيلوۆ كوشەسىنە دەيىن) - ساعات 06:48 دەن 08:40 قا دەيىن؛

    • ي. پانفيلوۆ كوشەسى (ش. قالداياقوۆ كوشەسىنەن تاۋەلسىزدىك داڭعىلىنا دەيىن) - ساعات 07:00 دەن 08:45 كە دەيىن؛

    • ج. ناجىمەدەنوۆ كوشەسى (ش. قالداياقوۆ كوشەسىنەن تاۋەلسىزدىك داڭعىلىنا دەيىن) - ساعات 07:14 تەن 08:45 كە دەيىن؛

    • تاۋەلسىزدىك داڭعىلى (ي. پانفيلوۆ كوشەسىنەن ج. ناجىمەدەنوۆ كوشەسىنە دەيىن) - ساعات 07:00 دەن 08:55 كە دەيىن.

    كوشەلەر جارىسقا قاتىسۋشىلاردىڭ وتۋىنە قاراي كەزەڭ-كەزەڭىمەن اشىلادى. كولىك قوزعالىسى تولىقتاي ساعات 09:00 گە دەيىن قالپىنا كەلتىرىلەدى.

    ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى باعىتىن الدىن الا جوسپارلاپ، ۋاقىتشا وزگەرىستەردى ەسكەرۋى قاجەت.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جوندەۋ جۇمىستارىنا بايلانىستى ج. ناجىمەدەنوۆ كوشەسىندە قوزعالىس شەكتەلەتىنىن جازعان ەدىك.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور