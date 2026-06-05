ەلوردادا Astana Half Marathon اياسىندا قانداي كوشەلەر جابىلادى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا 7-ماۋسىم كۇنى مەرەيتويلىق Astana Half Marathon جارىسى وتەدى.
وعان الەمنىڭ 30 دان استام ەلىنەن شامامەن 7 مىڭ جەلاياق قاتىسادى. وسىعان بايلانىستى قالا كوشەلەرىنىڭ ءبىرقاتارىندا كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
6-ماۋسىم كۇنى ساعات 06:00 دەن 7-ماۋسىم ساعات 18:00 گە دەيىن تاۋەلسىزدىك داڭعىلىنىڭ ج. ناجىمەدەنوۆ كوشەسىنەن ا. بايتۇرسىن ۇلى كوشەسىنە دەيىنگى بولىگىندە قوزعالىس ءىشىنارا شەكتەلەدى.
جارىس وتەتىن 7-ماۋسىم كۇنى مىنا ۋچاسكەلەردە كولىك قوزعالىسى ۋاقىتشا توقتاتىلادى:
• سارايشىق كوشەسى (ر. قوشقاربايەۆ داڭعىلىنان اقمەشىت كوشەسىنە دەيىن) - ساعات 06:00 دەن 07:30 عا دەيىن؛
• د. قونايەۆ كوشەسى (اقمەشىت كوشەسىنەن «قازاق راديوسى» كوشەسىنە دەيىن) - ساعات 06:10 نان 06:50 گە دەيىن؛
• «قازاق راديوسى» كوشەسى (د. قونايەۆ كوشەسىنەن دوستىق كوشەسىنە دەيىن) - ساعات 06:10 نان 06:50 گە دەيىن؛
• دوستىق كوشەسى («قازاق راديوسى» كوشەسىنەن اقمەشىت كوشەسىنە دەيىن) - ساعات 06:10 نان 06:50 گە دەيىن؛
• اقمەشىت كوشەسى (سارايشىق كوشەسىنەن كەرەي، جانىبەك حاندار كوشەسىنە دەيىن) - ساعات 06:10 نان 08:10 عا دەيىن؛
• اقمەشىت كوشەسى (بۇقار جىراۋ كوشەسىنەن تۇركىستان كوشەسىنە دەيىن، EXPO حالىقارالىق كورمە ورتالىعى ماڭىندا) - ساعات 06:30 دان 07:25 كە دەيىن؛
• تۇركىستان كوشەسى (اقمەشىت كوشەسىنەن كەرەي، جانىبەك حاندار كوشەسىنە دەيىن) - ساعات 06:35 تەن 08:15 كە دەيىن؛
• تۇركىستان كوشەسى (كەرەي، جانىبەك حاندار كوشەسىنەن سىعاناق كوشەسىنە دەيىن) - ساعات 06:45 تەن 08:20 عا دەيىن؛
• سىعاناق كوشەسى (تۇركىستان كوشەسىنەن ي. پانفيلوۆ كوشەسىنە دەيىن) - ساعات 06:48 دەن 08:40 قا دەيىن؛
• ي. پانفيلوۆ كوشەسى (ش. قالداياقوۆ كوشەسىنەن تاۋەلسىزدىك داڭعىلىنا دەيىن) - ساعات 07:00 دەن 08:45 كە دەيىن؛
• ج. ناجىمەدەنوۆ كوشەسى (ش. قالداياقوۆ كوشەسىنەن تاۋەلسىزدىك داڭعىلىنا دەيىن) - ساعات 07:14 تەن 08:45 كە دەيىن؛
• تاۋەلسىزدىك داڭعىلى (ي. پانفيلوۆ كوشەسىنەن ج. ناجىمەدەنوۆ كوشەسىنە دەيىن) - ساعات 07:00 دەن 08:55 كە دەيىن.
كوشەلەر جارىسقا قاتىسۋشىلاردىڭ وتۋىنە قاراي كەزەڭ-كەزەڭىمەن اشىلادى. كولىك قوزعالىسى تولىقتاي ساعات 09:00 گە دەيىن قالپىنا كەلتىرىلەدى.
ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى باعىتىن الدىن الا جوسپارلاپ، ۋاقىتشا وزگەرىستەردى ەسكەرۋى قاجەت.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جوندەۋ جۇمىستارىنا بايلانىستى ج. ناجىمەدەنوۆ كوشەسىندە قوزعالىس شەكتەلەتىنىن جازعان ەدىك.