ەلوردادا اەروتاكسي العاش رەت سىناقتان ءوتتى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا العاش رەت ەلەكتر قۋاتىمەن جۇمىس ىستەيتىن اەروتاكسيدىڭ كورسەتىلىمى ءوتتى. قالا ىشىندە اۋە تاسىمالىن دامىتۋعا باعىتتالعان جوبا «بولاشاق ويىندارى - 2026» حالىقارالىق ويىندارى اياسىندا تانىستىرىلدى.
اەروتاكسيدىڭ ۇشۋ ءساتى قازاقستاندىق Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG) كومپانياسى قىتايدىڭ AutoFlight كومپانياسىمەن بىرلەسىپ وتكىزىلدى.
كورسەتىلىم بارىسىندا AutoFlight Prosperity ەلەكترلى تىك كوتەرىلىپ، تىك قونا الاتىن eVTOL اۋە اپپاراتى تانىستىرىلدى. اەروتاكسي ءبىر ۇشقىش پەن بەس جولاۋشىعا ارنالعان. كەلەشەكتە ۇشقىشسىز ۇشۋ جوباسى دا قاراستىرىلىپ جاتىر. ونىڭ ەڭ جوعارى جىلدامدىعى ساعاتىنا 200 شاقىرىم، ال ءبىر قۋاتتا شامامەن 200 شاقىرىمعا دەيىن ۇشا الادى. اپپارات 13 ەلەكتر قوزعالتقىشىمەن جابدىقتالعان. سونىڭ ارقاسىندا كادىمگى تىكۇشاقتارعا قاراعاندا دىبىسى الدەقايدا باسەڭ، ءارى اتموسفەراعا كومىرقىشقىل گازىن شىعارمايدى.
العاشقى اشىق كورسەتىلىم حالىقارالىق قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا سايكەس جولاۋشىلارسىز وتكىزىلدى.
Alatau Advance Air Group Ltd. كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى سەرگەي حەگايدىڭ ايتۋىنشا، بۇل تەك ءبىر رەتتىك كورسەتىلىم ەمەس.
- استاناداعى ۇشۋ - قازاقستاندا قالالىق اۋە موبيلدىگىن دامىتۋ باعىتىنداعى جۇيەلى جۇمىستىڭ ءبىر بولىگى. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - يننوۆاتسيالىق اۋە كولىگىن ەلىمىزدىڭ كولىك جۇيەسىنىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالدىرۋ، - دەدى سەرگەي حەگاي.
جوبا بيىل ماۋسىم ايىندا زاڭنامالىق قولداۋعا يە بولدى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلەكترلى تىك كوتەرىلىپ، تىك قونا الاتىن اۋە اپپاراتتارىن (eVTOL)، ۆەرتيپورتتاردى جانە ۇشقىشسىز اۋە قوزعالىسىن باسقارۋ جۇيەسىن قۇقىقتىق تۇرعىدان رەتتەيتىن زاڭعا قول قويعان بولاتىن.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن، قازاقستاندا eVTOL اۋە كولىگىنىڭ العاشقى تانىستىرىلىمى 2026-جىلعى 19-مامىردا الاتاۋداعى ەلىمىزدەگى العاشقى ۆەرتيپورتتىڭ اۋماعىندا وتكەن بولاتىن.
سونداي-اق اەروتاكسي قىزمەتى باستاپقى كەزەڭدە الاتاۋ جانە الماتى قالالارىندا ىسكە قوسىلادى.