ەلوردادا دەمالىس كۇندەرى اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا كەزەكتى قالالىق اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى 30 جانە 31-مامىر كۇندەرى وتەدى، دەپ حابارلايدى استانا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
جارمەڭكەدە قازاقستاننىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنەن كەلگەن جەرگىلىكتى فەرمەرلەر مەن وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى. قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كوكونىس پەن جەمىس-جيدەك، ەت، ۇن جانە ءسۇت ونىمدەرىن، كونديتەرلىك ونىمدەر، تابيعي شىرىندار، توساپتار مەن دجەمدەر جانە باسقا دا تاۋارلاردى ساتىپ الا الادى.
ءىس-شارا 30-31-مامىر كۇندەرى ساعات 10:00 دەن 19:00 گە دەيىن Keryen Joly ساۋدا ورتالىعىندا وتەدى.
كەلۋشىلەردىڭ ىڭعايلىلىعى ءۇشىن جارمەڭكە وتەتىن ورىنعا جاقىن ماڭنان 7، 11، 39، 41، 45، 53، 59، 81، 307، 317-باعىتتاعى اۆتوبۋستار قاتىنايدى.
بۇعان دەيىن تۇركىستان وبلىسىندا قاربىز القابىنان العاشقى ءونىم جينالا باستاعانىن جازدىق.