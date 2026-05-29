KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلوردادا دەمالىس كۇندەرى اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا كەزەكتى قالالىق اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى 30 جانە 31-مامىر كۇندەرى وتەدى، دەپ حابارلايدى استانا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

    ا
    Фото: Астана әкімдігі

    جارمەڭكەدە قازاقستاننىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنەن كەلگەن جەرگىلىكتى فەرمەرلەر مەن وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى. قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كوكونىس پەن جەمىس-جيدەك، ەت، ۇن جانە ءسۇت ونىمدەرىن، كونديتەرلىك ونىمدەر، تابيعي شىرىندار، توساپتار مەن دجەمدەر جانە باسقا دا تاۋارلاردى ساتىپ الا الادى.

    ءىس-شارا 30-31-مامىر كۇندەرى ساعات 10:00 دەن 19:00 گە دەيىن Keryen Joly ساۋدا ورتالىعىندا وتەدى.

    كەلۋشىلەردىڭ ىڭعايلىلىعى ءۇشىن جارمەڭكە وتەتىن ورىنعا جاقىن ماڭنان 7، 11، 39، 41، 45، 53، 59، 81، 307، 317-باعىتتاعى اۆتوبۋستار قاتىنايدى.

    بۇعان دەيىن تۇركىستان وبلىسىندا قاربىز القابىنان العاشقى ءونىم جينالا باستاعانىن جازدىق.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور