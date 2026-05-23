ەلوردا اۋە كەڭىستىگىندە جويعىش ۇشاقتار ۇشادى
استانا. KAZINFORM - استانادا 28-مامىر كۇنى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرى اۋە قورعانىسى كۇشتەرىنىڭ جوسپارلى ءىس-شارالارى اياسىندا قالا اسپانىندا جويعىش ۇشاقتاردىڭ كورسەتىلىمدىك ۇشۋى وتەدى. بۇل تۋرالى قورعانىس مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
- ءىس-شاراعا دايىندىققا بايلانىستى 24-مامىردان باستاپ ەلوردا اۋە كەڭىستىگىندە اسكەري اۆياتسيانىڭ وقۋ-جاتتىعۋ ۇشۋلارى باستالادى. جويعىش ۇشاقتاردىڭ ۇشۋى مەن جاتتىعۋ شارالارى قاۋىپسىز بيىكتىكتە جۇرگىزىلىپ، قالا تۇرعىندارىنىڭ قالىپتى تىنىس-تىرشىلىگىنە كەدەرگى كەلتىرمەيدى. ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنان جاتتىعۋلار مەن كورسەتىلىمدىك ۇشۋ كەزەڭىندە تۋىنداۋى مۇمكىن قىسقا مەرزىمدى شۋ دەڭگەيىنىڭ جوعارىلاۋىنا تۇسىنىستىكپەن قاراۋدى سۇرايمىز، -دەلىنگەن حابارلامادا.
مينيسترلىك تاراپىنان مۇنداي ۇشۋلاردىڭ ەش قاۋپى جوق ەكەنىن ەسكەرتتى.
-بارلىق ۇشۋلار قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا قاتاڭ سايكەس ۇيىمداستىرىلعان جانە حالىققا ەشقانداي قاۋىپ توندىرمەيدى؛
- ءتۇرلى ءتۇستى تۇتىندەردى قولدانۋ تەك كورسەتىلىمدىك سيپاتقا يە جانە قورشاعان ورتاعا زيان كەلتىرمەيدى.