KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلوردا اۋە كەڭىستىگىندە جويعىش ۇشاقتار ۇشادى

    استانا. KAZINFORM - استانادا 28-مامىر كۇنى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارۋلى كۇشتەرى اۋە قورعانىسى كۇشتەرىنىڭ جوسپارلى ءىس-شارالارى اياسىندا قالا اسپانىندا جويعىش ۇشاقتاردىڭ كورسەتىلىمدىك ۇشۋى وتەدى. بۇل تۋرالى قورعانىس مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.

    28 мамыр күні елорда әуе кеңістігінде жойғыш ұшақтар ұшады
    Фото: Қорғаныс министрлігі

    - ءىس-شاراعا دايىندىققا بايلانىستى 24-مامىردان باستاپ ەلوردا اۋە كەڭىستىگىندە اسكەري اۆياتسيانىڭ وقۋ-جاتتىعۋ ۇشۋلارى باستالادى. جويعىش ۇشاقتاردىڭ ۇشۋى مەن جاتتىعۋ شارالارى قاۋىپسىز بيىكتىكتە جۇرگىزىلىپ، قالا تۇرعىندارىنىڭ قالىپتى تىنىس-تىرشىلىگىنە كەدەرگى كەلتىرمەيدى. ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنان جاتتىعۋلار مەن كورسەتىلىمدىك ۇشۋ كەزەڭىندە تۋىنداۋى مۇمكىن قىسقا مەرزىمدى شۋ دەڭگەيىنىڭ جوعارىلاۋىنا تۇسىنىستىكپەن قاراۋدى سۇرايمىز، -دەلىنگەن حابارلامادا.

    مينيسترلىك تاراپىنان مۇنداي ۇشۋلاردىڭ ەش قاۋپى جوق ەكەنىن ەسكەرتتى.

    -بارلىق ۇشۋلار قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا قاتاڭ سايكەس ۇيىمداستىرىلعان جانە حالىققا ەشقانداي قاۋىپ توندىرمەيدى؛

    - ءتۇرلى ءتۇستى تۇتىندەردى قولدانۋ تەك كورسەتىلىمدىك سيپاتقا يە جانە قورشاعان ورتاعا زيان كەلتىرمەيدى.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور