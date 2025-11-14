لوندونداعى كونسەرت: ديماش كولىك ۇستىنە شىعىپ، قولتاڭبا تاراتتى
استانا. KAZINFORM - لوندونداعى ايگىلى OVO Arena Wembley ساحناسىندا العاش رەت قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءانۇرانى ورىندالدى. ديماش قۇدايبەرگەننىڭ «Stranger» جەكە تۋرى اياسىنداعى كونسەرتى ءوتتى.
كونسەرتتەن كەيىن فاناتتار ءانشىنى قورشاپ الىپ، جىبەرگىسى كەلمەي ءانشىنىڭ كولىگىن قورشاپ الدى.
ۆيدەو ءانشىنىڭ جەكە الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جاريالاندى. جانكۇيەرلەرىنىڭ ىقىلاسىنا بولەنگەن ءانشى، كولىكتەن شىعىپ، ونىڭ توبەسىنە شىعىپ، سول جەردەن اۆتوگرافتار بەرىپ، ولارمەن بىرگە فوتوعا ءتۇستى.
وسى ساتتە جينالعاندار حورمەن ونىڭ «ۇمىتىلماس كۇن» ءانىن ورىندادى.
- بۇل ۆيدەو كونسەرتتەن كەيىن ءبىز توقتاعان قوناق ءۇي الدىندا تۇسىرىلگەن. بارلىعىنا العىس ايتۋ ءۇشىن كولىك توبەسىنە شىعۋعا تۋرا كەلدى، - دەلىنگەن ۆيدەوعا جازىلعان ماتىندە.
ايتا كەتەلىك ديماش قۇدايبەرگەن بريتانيانىڭ «The Upcoming» جۋرنالىنا سۇحبات بەردى.