لوندوندا فەرمەرلەر تراكتورلارىمەن ەرەۋىلگە شىقتى
استانا. KAZINFORM - لوندوندا فەرمەرلەر اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىنە مۇرا سالىعىن كوتەرۋگە قارسىلىق ءبىلدىرىپ، مەملەكەتتىك بيۋدجەت جاريالانۋىنا دەيىن نارازىلىق اكسياسىن وتكىزدى، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
اگەنتتىك The Standard باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ حابارلاعانداي، نارازى توپ پوليتسيانىڭ تراكتورلاردى قولدانۋعا تىيىم سالۋىنا قاراماستان، تراكتورلارىمەن بارعان. اكسيا استانانىڭ ورتالىعىندا ءىرى كەپتەلىستەرگە سەبەپ بولدى.
كوپتەگەن نارازىلار تراكتورلارىنا «بريتاندىق اۋىل شارۋاشىلىعىن قورعاڭىز»، «ولىمگە اكەلەتىن سالىققا جول جوق»، «فەرمەرلەر جوق بولسا، تاماق تا جوق»، «ۇلى بريتانيانىڭ ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتىڭىز» دەگەن ۇراندارى بار باننەرلەر ءىلىپ شىققان.
اكسيا بريتاندىق قارجى ءمينيسترى رەيچەل ريۆس اپتانىڭ سارسەنبى كۇنى پارلامەنتكە بيۋدجەت تۋرالى بايانداماسىن جاسايتىن ۋاقىتقا ساي وتكىزىلدى.
فەرمەرلەر نارازىلىقتارىن ءۇزىلىسسىز سيگنال بەرۋ ارقىلى كورسەتۋگە تىرىستى. اكسيا تاڭەرتەڭ وتكەندىكتەن، لوندون ورتالىعىنداعى كولىك قوزعالىسى ءىس جۇزىندە توقتاپ قالدى.
بۇدان بۇرىن لوندون ورتالىعىندا پوليتسيا Palestine Action ۇيىمىن قولداعان كەمىندە 90 ادامدى ۇستاعانى بەلگىلى بولدى. بۇل ۇيىمدى ۇلىبريتانيا بيلىگى شىلدە ايىندا رەسمي تۇردە تىيىم سالىنعان دەپ تانىعان ەدى.