لوندوندا 100 مىڭنان استام ادام زاڭسىز ميگراتسياعا قارسى نارازىلىق شەرۋىنە شىقتى
لوندون. KAZINFORM - سەنبى كۇنى لوندوننىڭ ورتالىعىندا شامامەن 100 مىڭنان استام ادام قاتىسقان زاڭسىز ميگراتسياعا قارسى نارازىلىق شەرۋى ءوتتى. بۇل شارانى وڭشىل راديكال بەلسەندى ستيۆەن ياكسلي-لەننون (كوپشىلىككە توممي روبينسون اتىمەن تانىمال) ۇيىمداستىردى، دەپ جازدى شينحۋا.
«بىرىككەن كورولدىكتى بىرىكتىرەيىك» ۇرانىمەن وتكەن شەرۋگە بايلانىستى پوليتسيانىڭ قاتاڭ باقىلاۋى كۇشەيتىلدى. نارازىلىق بارىسىندا ءوزارا جانە پوليتسيامەن ارادا قاقتىعىستار بولدى، ناتيجەسىندە بىرنەشە ادام قاماۋعا الىندى.
جەرگىلىكتى باق- تىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل شەرۋدىڭ اۋقىمى سوڭعى ونداعان جىلداعى ۇلىبريتانياداعى ەڭ ءىرى ۋلتراوڭشىل نارازىلىقتاردىڭ ءبىرى بولۋى مۇمكىن.
ۇلى بريتانيا ۇكىمەتى زاڭسىز ميگراتسيا ماسەلەسىندەگى ساياساتى ءۇشىن قوعام تاراپىنان ءوسىپ كەلە جاتقان قىسىمعا تاپ بولىپ وتىر. وتكەن دەمالىس كۇندەرى 1000-نان استام ميگرانت لا-مانشتى شاعىن قايىقتارمەن كەسىپ وتكەن، وسىلايشا 2025 -جىلى ەلگە كەلگەن زاڭسىز ميگرانتتار سانى 30 مىڭنان اسىپ ءتۇستى.