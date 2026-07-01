ۇلتتىق دومبىرا كۇنى: استانادا قانداي ءىس-شارالار وتەدى
استانا. KAZINFORM - بيىل وسى اتاۋلى كۇنگە وراي استانادا مازمۇندى مادەني باعدارلاما ازىرلەندى.
قازاقستاندا جىل سايىن شىلدە ايىنىڭ العاشقى جەكسەنبىسىندە ۇلتتىق دومبىرا كۇنى اتالىپ وتەدى. بۇل - قازاق حالقىنىڭ رۋحاني مۇراسى مەن ءتول مادەنيەتىنىڭ باستى نىشاندارىنىڭ ءبىرى سانالاتىن قاسيەتتى دومبىراعا ارنالعان مەرەكە. بيىل وسى اتاۋلى كۇنگە وراي استانادا مازمۇندى مادەني باعدارلاما ازىرلەندى.
2-شىلدە كۇنى ساعات 15:00-دە بايقوڭىر اۋدانىنىڭ قالامگەرلەر اللەياسىندا ۇلتتىق دومبىرا كۇنىنە ارنالعان مەرەكەلىك كونسەرت وتەدى. باعدارلاما اياسىندا «التىن دومبىرا» انسامبلى قازاقتىڭ اسپاپتىق مۋزىكاسىنىڭ تاڭداۋلى تۋىندىلارىن ورىندايدى.
3-شىلدە كۇنى ساعات 19:00-دە نۇرجول جەلەكجولىندا اشىق ميكروفون فورماتىندا Dombyra Party وتەدى. كۇي مەن حالىق اندەرىن ورىنداۋعا نيەتتى كەز كەلگەن تۇرعىن قاتىسىپ، مەرەكەلىك كەشتىڭ كەشتىڭ كوركىن قىزدىرا الادى.
5-شىلدە كۇنى ساعات 17:00-دە بەيبىتشىلىك جانە كەلىسىم سارايىندا ءداستۇرلى «اسىل مۇرا» كونسەرتى وتەدى. بيىل بەسىنشى رەت ۇيىمداستىرىلىپ وتىرعان مادەني جوبا قازاقتىڭ ءداستۇرلى مۋزىكا ونەرىن كەڭىنەن ناسيحاتتاۋعا جانە ۇلتتىق مادەني مۇرانى ساقتاۋعا باعىتتالعان.
كونسەرت بارىسىندا قازاقتىڭ ءداستۇرلى ءان-كۇي ونەرىنىڭ سارىارقا، سىرداريا، جەتىسۋ، التاي-تارباعاتاي جانە باتىس قازاقستان مەكتەپتەرى كەڭىنەن تانىستىرىلادى. كورەرمەندەر وسى وڭىرلەرگە ءتان اندەر، جىرلار مەن كۇيلەردى تىڭداپ، ءار مەكتەپتىڭ ورىنداۋشىلىق ەرەكشەلىكتەرىمەن تانىسادى.
مادەني كەشكە ەلىمىزدىڭ بەلگىلى ونەر قايراتكەرلەرى مەن ءداستۇرلى ونەر وكىلدەرى قاتىسادى. سونداي-اق ساحنادا «قورقىت» انسامبلى، «شالقىما» ءبي انسامبلى، «Dala Sound» كۆارتەتى جانە ە. راحماديەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونيانىڭ حورى ونەر كورسەتەدى.
سول كۇنى ەلوردالىق امفيتەاتردا تۇرعىندار مەن قالا قوناقتارىنا جاڭا فورماتتاعى مۋلتيمەديالىق شوۋ ۇسىنىلادى. ساعات 12:00-دەن 20:00-گە دەيىن مۇندا بالالارعا ارنالعان مادەني-ويىن-ساۋىق باعدارلاماسى ۇيىمداستىرىلىپ، ءتۇرلى تاقىرىپتىق الاڭداردا شەبەرلىك ساباقتارى، شىعارماشىلىق بەلسەندىلىكتەر مەن ينتەراكتيۆتى ويىندار وتەدى.
ال ساعات 20:00-دە امفيتەاتردا مەرەكەلىك كونسەرتتىك باعدارلاما باستالادى.