ۇلتتىق دومبىرا كۇنىنە ارنالعان ءىس-شارالارعا 2 ميلليوننان استام ادام قاتىستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ۇلتتىق دومبىرا كۇنىنە وراي اۋقىمدى مادەني ءىس-شارالار ءوتتى.
مەرەكەلىك باعدارلاما ەلىمىزدىڭ بارلىق ءوڭىرىن قامتىپ، ءىرى قالالارمەن قاتار، اۋدان ورتالىقتارىندا، اۋىلداردا، مادەنيەت ۇيلەرىندە، مۋزەيلەر مەن كىتاپحانالاردا ۇيىمداستىرىلدى.
ەل بويىنشا 2 مىڭنان استام ءىس-شارا وتكىزىلدى. ونىڭ ىشىندە 100 دەن استام ءىرى مادەني جوبا ۇيىمداستىرىلدى. اتاپ ايتقاندا، 30 دان استام كونسەرت، 10 عا جۋىق كۇيشى مەن دومبىراشىلار بايقاۋى، 5 فەستيۆال، دومبىراشىلار شەرۋى، كورمەلەر، كونفەرەنسيالار، مۋزەي جانە كىتاپحاناداعى جوبالار، شىعارماشىلىق كەزدەسۋلەر، تانىمدىق ءىس-شارالار مەن ونلاين اكسيالار ءوتتى. جالپى ءىس-شارالارعا 2 ميلليوننان استام ادام جينالدى.
استانادا وتكەن مەرەكەلىك ءىس-شارالارعا 10 مىڭعا جۋىق وقۋشى قاتىستى. جاس دومبىراشىلار ەلوردانىڭ كورنەكتى ورىندارى مەن مادەني نىساندارىندا كۇي ورىنداپ، رەسپۋبليكالىق مادەني ەستافەتاعا باستاۋ بەردى.
الماتىدا مەرەكەلىك ءىس-شارالار بىرنەشە اشىق الاڭدا ءوتتى. نەگىزگى باعدارلامالاردىڭ ءبىرى - «الاتاۋ» ءداستۇرلى ونەر تەاترى الدىندا وتكەن «دومبىرا - داستان» كونسەرتى. سونداي-اق، قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق حالىق اسپاپتار وركەسترىنىڭ كونسەرتتەرىن 2 مىڭنان استام ادام تاماشالادى. ال ارباتتا وتكەن «كۇمبىرلە، دومبىرا، جاساي بەر، استانا!» كونسەرتىندە Salt Sound فولكلورلىق انسامبلى ونەر كورسەتىپ، كەشكە 3 مىڭنان استام كورەرمەن جينالدى.
شىمكەنتتە دومبىرا ءۇنى حالىقارالىق اۋەجايدا، تەمىرجول ۆوكزالىندا، اۆتوۆوكزالداردا، قوعامدىق كولىكتەردە، ايالدامالاردا، ساۋدا ويىن-ساۋىق ورتالىقتارىندا، «شىمقالا» ەتنواۋىلىندا جانە «شىم سيتي» ساياباعىندا شىرقالدى. قالا تۇرعىندارى ءۇشىن كونسەرتتەر، كورمەلەر، شەبەرلىك ساباقتارى جانە دومبىرا جاساۋدىڭ قىر-سىرى كورسەتىلدى.
اقتوبەدە «قازاق حالقىنا مىڭ العىس» ستەلاسى الدىنداعى الاڭدا 1500 دومبىراشى ءبىر مەزەتتە كۇي ورىندادى. كەشتە قۇرمانعازىنىڭ «بالبىراۋىن»، «اداي» كۇيلەرىمەن بىرگە، ءابدىمومىن جەلدىبايەۆ پەن ايتقالي جايىموۆتىڭ شىعارمالارى كوپشىلىككە ۇسىنىلدى.
وڭىرلەردە كۇيشىلىك مەكتەپتەردى ساقتاۋ مەن جاس دومبىراشىلاردى قولداۋعا باسىمدىق بەرىلدى. تۇركىستان وبلىسىندا «كۇي قۇدىرەتى» رەسپۋبليكالىق كۇيشىلەر بايقاۋى، قىزىلوردادا III رەسپۋبليكالىق «سىر تولقىنى» كۇيشىلەر بايقاۋى، ال باتىس قازاقستان وبلىسىندا دينا نۇرپەيىسوۆانىڭ 165 -جىلدىعىنا ارنالعان «كۇي- مۇرا» كونفەرەنتسياسى مەن «اسەم قوڭىر» دومبىراشىلار بايقاۋى ءوتتى.
جەتىسۋ، قاراعاندى، قوستاناي، پاۆلودار، ماڭعىستاۋ، جامبىل، اتىراۋ جانە وزگە دە وبلىستاردا كونسەرتتەر، فلەشموبتار مەن ونەرپازداردىڭ قاتىسۋىمەن ءتۇرلى ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلدى. قاراعاندىدا «دومبىرا - ۇلت قازىناسى» كونسەرتى اياسىندا 300 دومبىراشى قاتىسقان فلەشموب وتسە، قوستاناي وبلىسىندا 1000 دومبىراشى مەن 26 قوبىزشىنىڭ قاتىسۋىمەن مەرەكەلىك باعدارلاما ۇيىمداستىرىلدى. قونايەۆ قالاسىندا بەلگىلى ونەرپازدار مەن فولكلورلىق-ەتنوگرافيالىق انسامبلدەردىڭ قاتىسۋىمەن كونسەرت ءوتتى.
مەرەكە اياسىندا مۋزەيلەر مەن كىتاپحانالاردا دا مازمۇندى جوبالار جۇزەگە استى. مادەنيەت ۇيىمدارىندا مۋزەي قورلارىنداعى دومبىرالار كورمەسى، تاقىرىپتىق ەكسكۋرسيالار، مۋزىكالىق ساعاتتار، كىتاپ كورمەلەرى، شەبەرلەرمەن كەزدەسۋلەر جانە كۇي ونەرىنە ارنالعان دارىستەر ۇيىمداستىرىلدى.
سەمەيدەگى «جيدەباي- ءبورىلى» مەملەكەتتىك تاريحي-مادەني جانە ادەبي-مەموريالدىق قورىق-مۋزەيىندە اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ دومبىراسى مەن وزگە دە قۇندى مۋزىكالىق اسپاپتار كورمەگە قويىلدى.
ۇلتتىق دومبىرا كۇنى شەتەلدە دە اتالىپ ءوتتى. بەيجىڭ قالاسىنداعى ليانما وزەنىنىڭ جاعالاۋىندا قازاقستاننىڭ مادەني ورتالىعى ۇيىمداستىرعان Dombra Party مەرەكەسىنە قازاقستاندىق جانە قىتايلىق جاس دومبىراشىلار، ستۋدەنتتەر، قازاق دياسپوراسىنىڭ وكىلدەرى مەن جەرگىلىكتى تۇرعىندار قاتىستى.
سونىمەن قاتار، الەۋمەتتىك جەلىلەردە #dombrakuni رەسپۋبليكالىق ونلاين اكسياسى ءوتتى. قاتىسۋشىلار دومبىرا ءۇنى، ۇلتتىق ونەر جانە مەرەكەلىك كوڭىل كۇيدى دارىپتەيتىن بەينەروليكتەر جاريالادى.
ايتا كەتەلىك يۋنەسكو قازاقستان حالقىن دومبىرا كۇنىمەن قۇتتىقتادى.