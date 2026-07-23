ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعى ماگيستراتۋراعا تۇسۋشىلەرگە «جاۋاپ ساتاتىن» الاياقتاردان ساق بولۋعا ۇندەدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعى ماگيستراتۋراعا تۇسۋگە دايىندالىپ جاتقان ازاماتتاردى ينتەرنەتتە تارالىپ جاتقان جالعان ۇسىنىستاردان ساق بولۋعا ۇندەدى.
كەيىنگى ۋاقىتتا الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن مەسسەندجەرلەردە «كەشەندى تەستىلەۋدەن وتكىزىپ بەرەمىز»، «گرانتقا تۇسىرۋگە كومەكتەسەمىز»، «تەست سۇراقتارىنىڭ دايىن جاۋاپتارى بار» دەگەن مازمۇنداعى حابارلامالار كوبەيگەن. ورتالىقتىڭ مالىمەتىنشە، مۇنداي ۇسىنىستاردىڭ بارلىعى -الاياقتىق ارەكەت.
- ءار كەشەندى تەستىلەۋگە قاتىسۋشى ءۇشىن جەكە تەست نۇسقاسى قالىپتاستىرىلادى. سوندىقتان ينتەرنەتتە تارالاتىن «تەست سۇراقتارى» نەمەسە «جاۋاپتار» ناقتى ەمتيحان تاپسىرمالارىمەن سايكەس كەلەدى دەگەن اقپارات شىندىققا جاناسپايدى،- دەپ حابارلادى ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعى.
سونداي-اق ۆەدومستۆو تەست ماتەريالدارىن زاڭسىز تاراتۋ فاكتىلەرى انىقتالعان جاعدايدا ۋاكىلەتتى ورگاندارمەن بىرلەسىپ ءتيىستى شارالار قابىلداناتىنىن ەسكەرتتى.
تەست تاپسىرمالارى ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ زياتكەرلىك مەنشىگى بولىپ ەسەپتەلەدى. ورتالىق ولاردى زاڭسىز جاريالاۋ نەمەسە تاراتۋ قازاقستان زاڭناماسىنا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندا ماگيستراتۋراعا تۇسۋگە ارنالعان كەشەندى تەستىلەۋ باستالعانىن حابارلاپ ەدىك.