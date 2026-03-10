ۇلتتىق تەحنيكالىق نورمالاۋ ينستيتۋتى قۇرىلادى
استانا. KAZINFORM - 2026 -جىلدىڭ 1-شىلدەسىندە جاڭا قۇرىلىس كودەكسى كۇشىنە ەنەدى. ونىڭ اياسىندا 138 نورماتيۆتىك- قۇقىقتىق اكتى وزەكتەندىرىلەدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ ايتتى.
- قۇرىلىس سالاسى سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ارقىلى جوبالاۋدان باستاپ پايدالانۋعا بەرۋ جانە قايتا وڭدەۋدى قامتيتىن جاڭا دەڭگەيگە وتۋدە. وسى جاڭالىقتاردى بەكىتۋ جانە سالانى ءارى قاراي دامىتۋ ءۇشىن جاڭا قۇرىلىس كودەكسى قابىلدانىپ، بيىل 9-قاڭتاردا قول قويىلدى. ول 1-شىلدەدەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى. قۇرىلىس ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن سالاعا قاتىسۋشىلارعا قويىلاتىن تالاپتار كۇشەيتىلىپ، ليتسەنزيالاردى ەلەكتروندى تەكسەرۋ جانە ينجەنەرلەردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن سەرتيفيكاتتاۋ ەنگىزىلەدى، - دەدى مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، قۇرىلىس نورمالارىن جەتىلدىرۋ ءۇشىن حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي كەلەتىن ۇلتتىق تەحنيكالىق نورمالاۋ ينستيتۋتى قۇرىلادى. كودەكستى ىسكە اسىرۋ اياسىندا 138 نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتىنى وزەكتەندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- قالا قۇرىلىسى قۇجاتتارىنىڭ ساپاسىن كۇشەيتۋ ماقساتىندا بارلىق قۇرىلىس جوبالارى، ونىڭ ىشىندە ناقتى جوبالاۋ جوسپارلارى مىندەتتى ساراپتامادان وتەتىن بولادى. اتالعان شارا ساپاسىز جوبالاردى ۋاقىتىلى انىقتاۋعا، جوبالاۋ قاتەلەرى مەن جەمقورلىقتى بولدىرماۋعا جانە قۇجاتتاردىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قوسىمشا كودەكستە ناقتى جوبالاۋ جوسپارلارىن تەك ەكى جىلدا ءبىر رەت تۇزەتۋگە رۇقسات ەتىلدى. بۇل قۇجاتتاردىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان، - دەدى ەرسايىن ناعاسپايەۆ.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن ۇلتتىق تەحنيكالىق ينستيتۋت قۇرىلىس سالاسىنداعى تەحنيكالىق نورماتيۆتىك تالاپتاردى عىلىمي زەرتتەۋ، ازىرلەۋ، وزەكتەندىرۋ جانە سۇيەمەلدەۋ بويىنشا ءبىرىڭعاي ورتالىققا اينالاتىنىن جازعان ەدىك.