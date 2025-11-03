19:53, 03 - قاراشا 2025 | GMT +5
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى قازاقستان حالقىنىڭ ناقتى سانىن اتادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى قازاقستان حالقىنىڭ سانى تۋرالى جاڭا مالىمەت جاريالادى.
ستاتبيۋرو بەرگەن اقپاراتقا سايكەس، 2025 -جىلعى 1-قازاندا قازاقستان حالقىنىڭ سانى 20445231 ادامعا جەتكەن.
جىلدىڭ باسىنان باستاپ حالىقتىڭ جالپى ءوسىمى 161832 ادام جەتسە، ونىڭ ىشىندە:
تابيعي ءوسىم ەسەبىنەن - 151632 ادام،
كوشى-قون ەسەبىنەن - 10200 ادام.
بيۋرو مالىمەتىنە سەنسەك، قازاقستاننىڭ جەتى وڭىرىندە حالىق سانى 1 ميلليون ادامنان استى:
الماتى - 2 337023 ادام
تۇركىستان وبلىسى - 2148207 ادام
استانا - 1 612512 ادام
الماتى وبلىسى - 1 586 875 ادام
شىمكەنت - 1 286 087 ادام
جامبىل وبلىسى - 1 216 849 ادام
قاراعاندى وبلىسى - 1 131 818 ادام
ال ەلىمىزدەگى حالىق سانى 1897 -جىلدان بەرى قالاي وزگەرگەنىن مىنا سىلتەمەدەن وقىڭىز.