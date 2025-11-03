ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    19:53, 03 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى قازاقستان حالقىنىڭ ناقتى سانىن اتادى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى قازاقستان حالقىنىڭ سانى تۋرالى جاڭا مالىمەت جاريالادى.

    Халық саны
    فوتو: الەكساندر پاۆسكي/ Kazinform

    ستاتبيۋرو بەرگەن اقپاراتقا سايكەس، 2025 -جىلعى 1-قازاندا قازاقستان حالقىنىڭ سانى 20445231 ادامعا جەتكەن.

    جىلدىڭ باسىنان باستاپ حالىقتىڭ جالپى ءوسىمى 161832 ادام جەتسە، ونىڭ ىشىندە:

    تابيعي ءوسىم ەسەبىنەن - 151632 ادام،

    كوشى-قون ەسەبىنەن - 10200 ادام.

    بيۋرو مالىمەتىنە سەنسەك، قازاقستاننىڭ جەتى وڭىرىندە حالىق سانى 1 ميلليون ادامنان استى:

    الماتى - 2 337023 ادام

    تۇركىستان وبلىسى - 2148207 ادام

    استانا - 1 612512 ادام

    الماتى وبلىسى - 1 586 875 ادام

    شىمكەنت - 1 286 087 ادام

    جامبىل وبلىسى - 1 216 849 ادام

    قاراعاندى وبلىسى - 1 131 818 ادام

    ال ەلىمىزدەگى حالىق سانى 1897 -جىلدان بەرى قالاي وزگەرگەنىن مىنا سىلتەمەدەن وقىڭىز.

    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
