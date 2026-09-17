ۇلتتىق قوردى 100 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋ: جوسپار 2030-جىلدان كەيىن ىسكە اسۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق قورىنىڭ اكتيۆتەرى 100 ميلليارد دوللارلىق مەجەگە 2030-جىلدان كەيىن جەتۋى مۇمكىن.
بۇل تۋرالى ۇلتتىق ەكونوميكا ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى ازامات امرين ءمالىم ەتتى.
ايتا كەتەيىك، 2030-جىلعا قاراي ۇلتتىق قوردىڭ ۆاليۋتالىق اكتيۆتەرىن 100 ميلليارد دوللارعا دەيىن جەتكىزۋ جوسپارى قويىلعان ەدى.
- ماقسات بويىنشا 2030-جىلعا قاراي ۇلتتىق قور كقاراجاتىن 100 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋ بەلگىلەنگەن ەدى. وسى ورايدا ءتيىستى رەفورمانى جۇزەگە اسىردىق. 5 تريلليون تەڭگە كولەمىندەگى قوسىمشا نىسانالى ترانسفەرت الىناتىنىنا قاراماستان، ۇلتتىق قورعا تۇسەتىن قاراجات كولەمى ارتىپ كەلەدى، - دەدى ازامات امرين قۇرىلتايدا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا ۇلتتىق قور كولەمى ۇلعايىپ، 70,5 ميلليارد دوللارعا جەتۋى مۇمكىن.
سونىمەن قاتار ۆيتسە-مينيستر قور قاراجاتى بولاشاق ۇرپاققا قالاتىن الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىم نىساندارىن قۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن ەسكە سالدى.
- مۇنىڭ ءبارى (سالىناتىن جاڭا نىساندار) بولاشاق ۇرپاققا ارنالعان. سوندىقتان، تۇپتەپ كەلگەندە، ءبىز 100 ميلليارد دوللارلىق مەجەگە جەتەمىز. دەگەنمەن 2030-جىلعا دەيىن بولماۋى مۇمكىن، ياعني ءسال كەيىنىرەك جەتۋى ىقتيمال. ءبىراق ءبىز ول كورسەتكىشكە قول جەتكىزەمىز، - دەدى ا. امرين.
بۇعان دەيىن ۇلتتىق قوردان ستراتەگيالىق جوبالارعا 5 تريلليون تەڭگە بولىنەتىنىن جازعان ەدىك.